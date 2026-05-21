Phan Đinh Tùng đưa ra thông báo về việc tranh chấp bản quyền âm nhạc

Mới đây, nam ca sĩ Phan Đinh Tùng đã đăng tải một thông báo chính thức trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nội dung bài đăng xoay quanh việc anh đang vướng vào một vụ tranh chấp bản quyền phức tạp liên quan đến hàng loạt tác phẩm âm nhạc gắn liền với sự nghiệp, nổi bật nhất là ca khúc quốc dân Khúc Hát Mừng Sinh Nhật.

Cụ thể, Phan Đinh Tùng cho biết hiện đang tồn tại tranh chấp pháp lý giữa anh và một số cá nhân, tổ chức về Quyền sở hữu trí tuệ đối với bản hit Khúc Hát Mừng Sinh Nhật cùng 5 album là Hạt Nhân, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng Phong và Tùng Teen. Phía nam ca sĩ cho biết đang có những khác biệt nghiêm trọng trong việc xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu các sản phẩm này.

Sự bất đồng dẫn đến hệ lụy về quyền khai thác thương mại và phân chia doanh thu trên các nền tảng nhạc số. Đáng chú ý, Phan Đinh Tùng nhắc đến tình trạng doanh thu từ video Khúc Hát Mừng Sinh Nhật trên YouTube. Trong giai đoạn video đạt lượng truy cập khổng lồ, hệ thống phân phối đã tạm ghi nhận doanh thu cho bên liên quan thay vì chính chủ do ảnh hưởng từ vụ tranh chấp.

Dù một số quyền sở hữu đã được khôi phục sau quá trình khiếu nại, vụ việc vẫn chưa dứt điểm. Phía Phan Đinh Tùng khẳng định nhiều lần chủ động trao đổi tìm phương án công bằng nhưng các bên chưa đạt được thống nhất cuối cùng. Hiện tại, toàn bộ doanh thu từ các tác phẩm đang tranh chấp đã được nền tảng tạm giữ lại, chờ phán quyết có hiệu lực từ cơ quan chức năng để tiến hành phân bổ hợp pháp.

Khép lại thông báo, Phan Đinh Tùng nhấn mạnh việc đưa sự việc ra ánh sáng là điều anh không mong muốn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục không tìm được tiếng nói chung, anh buộc phải thực hiện các bước pháp lý cần thiết để bảo vệ danh dự nghề nghiệp và giá trị của những sản phẩm nghệ thuật do mình tạo ra.

Thông báo của Phan Đinh Tùng:

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC

Thân gửi quý khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và những người luôn yêu thương, đồng hành cùng Phan Đinh Tùng trong suốt nhiều năm qua,

Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã lựa chọn sự im lặng và kiên nhẫn với mong muốn mọi vấn đề sẽ được giải quyết trên tinh thần thiện chí, tôn trọng sự thật và các giá trị nghề nghiệp.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi xin chính thức lên tiếng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến Quyền tác giả, Quyền liên quan và các Quyền sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm âm nhạc đã gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của Phan Đinh Tùng trong suốt nhiều năm qua.

Hiện nay, giữa chúng tôi và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm âm nhạc “Khúc Hát Mừng Sinh Nhật” cùng 05 album:

* Hạt Nhân

* Tùng Chung

* Tùng Thuận

* Tùng Phong

* Tùng Teen

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ hiện có và theo quan điểm pháp lý của chúng tôi, vụ việc hiện đang tồn tại những khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý Quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nêu trên.

Các vấn đề này đã dẫn đến việc phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại và quyền phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong suốt một thời gian dài.

Đặc biệt, doanh thu quảng cáo phát sinh từ Video âm nhạc “Khúc Hát Mừng Sinh Nhật” trên kênh YouTube chính thức của Phan Đinh Tùng - trong giai đoạn video đạt lượng truy cập và khai thác thương mại rất lớn - đã từng được hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối doanh thu tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp.

Sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý kéo dài, một số Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua email và thể hiện thiện chí đối thoại với mong muốn tìm ra hướng giải quyết công bằng, văn minh và phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, các vấn đề trọng yếu vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng giữa các bên.

Hiện tại, doanh thu liên quan đến các tác phẩm âm nhạc nêu trên đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi thực hiện việc phân bổ cho chủ thể có quyền sở hữu hợp pháp.

Chúng tôi tôn trọng quyền đánh giá, xem xét và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ theo đúng quy định pháp luật để vụ việc được giải quyết một cách khách quan, minh bạch và công bằng.

Chúng tôi đã giữ im lặng trong một thời gian dài vì luôn mong rằng mọi việc có thể được giải quyết trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, trước những diễn biến kéo dài của vụ việc, chúng tôi buộc phải công khai thông tin này như một thông báo chính thức nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp các vấn đề tồn đọng tiếp tục không đạt được hướng giải quyết phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại các cơ quan có thẩm quyền.

Đây là điều chúng tôi hoàn toàn không mong muốn. Tuy nhiên, để bảo vệ sự công bằng, danh dự nghề nghiệp và giá trị của những sản phẩm nghệ thuật đã được tạo dựng, gìn giữ trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi buộc phải thực hiện những bước đi cần thiết theo đúng quy định pháp luật.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán giả, bạn bè, đối tác và những người yêu mến âm nhạc đã luôn thấu hiểu, đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong hành trình bảo vệ sự công bằng, sự minh bạch và các giá trị chính đáng của nghệ thuật.

Xin chân thành cảm ơn.

Kính chúc mọi người luôn bình an, vui vẻ và nhiều yêu thương.

Trân trọng,

PHAN ĐINH TÙNG

Siêu hit quốc dân của Phan Đinh Tùng với doanh thu “khủng”

Việc Phan Đinh Tùng công khai tranh chấp bản quyền Khúc Hát Mừng Sinh Nhật lập tức trở thành tâm điểm bàn luận, bởi đây không chỉ là một bài hát thông thường mà đã trở thành tác phẩm quen thuộc bậc nhất trong đời sống tinh thần của khán giả Việt. Ra mắt từ năm 2004 và nằm trong album Hạt Nhân phát hành năm 2009, ca khúc nhanh chóng phủ sóng rộng khắp nhờ giai điệu vui tươi cùng nội dung vô cùng gần gũi.

Những câu hát quen thuộc như " Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây... " đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ nhờ ca từ mộc mạc và cực kỳ dễ thuộc, từ đó đưa nhạc phẩm vươn tầm trở thành ca khúc quốc dân. Xuyên suốt hai thập kỷ qua, Khúc Hát Mừng Sinh Nhật vang lên ở hầu hết các buổi tiệc sinh nhật lớn nhỏ tại Việt Nam, duy trì sức sống bền bỉ và chưa từng bị lỗi thời theo năm tháng.

Sức hút của Khúc Hát Mừng Sinh Nhật được minh chứng rõ nét qua những con số. Cụ thể, MV được đăng tải trên kênh YouTube của Phan Đinh Tùng đến nay đã thu về hơn 309 triệu lượt xem. Lượng truy cập này vẫn tăng trưởng đều đặn mỗi ngày với trăm ngàn lượt xem. Độ phổ biến rộng rãi cùng lượt xem vươn tầm kỷ lục đã biến ca khúc trở thành một tài sản thương mại lớn, đồng thời cũng là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều đồn đoán xoay quanh thu nhập khủng của nam ca sĩ.

Từng có thời điểm, dư luận xôn xao trước tin đồn cho rằng chỉ với riêng bản hit Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, Phan Đinh Tùng đã đút túi khoản tiền bản quyền và doanh thu lên tới 8 tỷ đồng. Nhiều thông tin truyền miệng nhận định anh hoàn toàn có thể sống thoải mái nhờ bản hit để đời này. Trước luồng thông tin lan truyền, nam ca sĩ từng đích thân lên tiếng đính chính. Anh phủ nhận hoàn toàn con số 8 tỷ đồng, thẳng thắn cho biết mức doanh thu thực tế cách rất xa so với những gì dư luận đang đồn thổi.

Thời điểm đó, Phan Đinh Tùng cũng chia sẻ thêm rằng quá trình đối soát và thu tiền tác quyền ca khúc gặp khá nhiều bất cập. Mặc dù bác bỏ con số thu nhập 8 tỷ đồng, nhưng có thể thấy giá trị thương mại và quyền lợi phái sinh từ Khúc Hát Mừng Sinh Nhật cùng các album đi kèm là con số không nhỏ.

Thông báo vừa công bố chính là động thái dứt khoát của Phan Đinh Tùng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp các tác phẩm của mình. Hiện tại, khán giả đang theo dõi sát sao diễn biến sự việc, chờ đợi một kết quả giải quyết minh bạch từ các cơ quan có thẩm quyền đối với tranh chấp tác quyền của nam ca sĩ.

