Chủ nhân 3 Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức - Bền bỉ với kỷ luật để giữ phong độ đỉnh cao

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức không chỉ là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, nỗ lực và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Năm 2025, Hoàng Đức được vinh danh là chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 với những đóng góp ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam và CLB Ninh Bình. Chủ nhân 3 Quả bóng Vàng góp mặt trong đề cử của Young Face - WeChoice Awards 2025 bởi hành trình đầy cảm hứng của một người trẻ dám chọn đường khó để đi xa hơn, vươn đến đỉnh cao bằng bản lĩnh, kỷ luật và tư duy thi đấu khác biệt.

Cũng với tinh thần bền bỉ và kỷ luật ấy, LPBank đồng hành cùng WeChoice Awards 2025 trong hành trình tôn vinh những cá nhân dám chọn đường khó, kiên định theo đuổi giá trị dài hạn để tạo nên dấu ấn cho cộng đồng.

3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, sánh ngang với các huyền thoại

Năm 2025 vừa qua, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giành Quả bóng Vàng Việt Nam lần thứ 3 trong sự nghiệp. Thành tích này giúp tiền vệ sinh năm 1998 chính thức sánh ngang với hai huyền thoại của bóng đá nước nhà là Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh - những cái tên từng thống trị danh hiệu cá nhân cao quý này trong nhiều năm.

Trước Hoàng Đức, chỉ có Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh là những cầu thủ từng ba lần được vinh danh Quả bóng Vàng. Việc gia nhập “BXH đặc biệt” này không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Đức, mà còn khẳng định vị thế của anh như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đương đại.

Hoàng Đức nhận Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 (Ảnh: FBNV)

Điều đáng nói là các danh hiệu Quả bóng Vàng của Hoàng Đức đến không phải trong một giai đoạn ngắn, mà được trải dài qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Điều đó cho thấy sự ổn định hiếm có về phong độ, cùng khả năng duy trì kỷ luật và bản lĩnh nghề nghiệp - yếu tố không phải cầu thủ nào cũng làm được.

Trong suốt những mùa giải gần đây, Hoàng Đức luôn là cái tên không thể thay thế ở tuyến giữa, trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Anh nổi bật với lối chơi thông minh, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, cùng những pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Hoàng Đức là trụ cột ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ 3 không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp chuyên môn của Hoàng Đức, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ của một cầu thủ chọn đi đường dài. Từ một tài năng trẻ giàu triển vọng, Hoàng Đức từng bước khẳng định mình để trở thành trụ cột và biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam.

Ở tuổi 28, Hoàng Đức vẫn đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Với những gì đã và đang thể hiện, tiền vệ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài hành trình chinh phục các cột mốc mới, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Đương đầu với những tranh cãi, chấp nhận thử thách và hái trái ngọt

Điểm đặc biệt trong hành trình năm qua của Hoàng Đức là lựa chọn không dễ dàng: rời V.League để thi đấu tại Hạng Nhất cùng Ninh Bình FC. Ngày ấy, Hoàng Đức lựa chọn chuyển đến thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia cùng CLB Phù Đổng Ninh Bình mùa giải 2024/2025, quyết định ấy gây ra rất nhiều tranh cãi. Dù mang lại lợi ích tài chính và cơ hội giữ vai trò trung tâm trong đội bóng, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn lo ngại việc này có thể ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu đỉnh cao, sức hút truyền thông và hình ảnh thương hiệu cá nhân của tiền vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam. Đây vừa là thử thách, vừa là bài toán dài hạn cho hành trình giữ phong độ và vị thế của Hoàng Đức.

Hoàng Đức cùng CLB Ninh Bình thăng hạng lên V.League 2025/2025 (Ảnh: FBNV)

Nhưng Hoàng Đức có tuổi trẻ, tài năng, bản lĩnh và sự tự tin lớn vào bản thân mình. Và rồi, chàng cầu thủ tài hoa đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Anh không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh trong lối chơi mà còn góp phần quan trọng giúp đội bóng Ninh Bình thăng hạng và trở lại V.League với vị thế dẫn đầu. Đây không phải bước lùi, mà là thử thách Hoàng Đức dũng cảm nhận lấy để tiếp tục chứng minh giá trị bản thân - điều mà người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá cao.

Trong màu áo Đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức vẫn giữ vững phong độ là trụ cột không thể thay thế. Hoàng Đức luôn là người góp phần giữ nhịp, đọc trận đấu sắc sảo và thể hiện vai trò “điểm tựa chiến thuật”, giúp đội tuyển duy trì thế trận ổn định mà không cần phô trương. Chính những phẩm chất ấy khiến đóng góp của anh được xem như một biểu tượng của sự bền bỉ, kỷ luật và trách nhiệm vì tập thể - tinh thần mà WeChoice Awards 2025 cực kỳ trân trọng và tôn vinh.

Hành trình của Hoàng Đức đã chứng minh rằng thành công không chỉ đến từ khoảnh khắc rực rỡ nhất thời, mà là kết quả của quá trình tích lũy bền bỉ và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Đồng điệu với tinh thần đó cùng WeChoice Awards 2025, LPBank lựa chọn đồng hành cùng Hoàng Đức - một đại diện xuất sắc cho thế hệ trẻ Việt Nam, những con người dám đi đường dài, dám theo đuổi thử thách để viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng. LPBank tin rằng “Lộc Phát” không chỉ là thành quả, mà là kết tinh của niềm tin, kỷ luật và khát vọng vươn lên theo thời gian.

