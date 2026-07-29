Những ngày gần đây, một cơ sở kinh doanh đồ nướng ở thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) bỗng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng nhờ đoạn video ngắn do khách hàng tình cờ ghi lại.

Nhân vật chính trong video là một đầu bếp có khuôn mặt và biểu cảm được cộng đồng mạng nhận định là bản sao của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được đăng tải, video đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 800.000 lượt tương tác.

Làn sóng hiếu kỳ trên không gian mạng nhanh chóng chuyển hóa thành hành động thực tế, kéo theo hàng loạt người dân lặn lội tìm đến tận quán này để thưởng thức đồ nướng và lưu lại bức ảnh kỷ niệm cùng “phiên bản Elon Musk nướng thịt”. Không dừng lại ở đó, đường dây nóng của nhà hàng liên tục tiếp nhận những cuộc gọi từ khắp nơi chỉ để xác minh sự hiện diện của đầu bếp đặc biệt này.

Theo những thông tin được xác minh bởi truyền thông địa phương, “phiên bản Elon Musk nướng thịt” họ Mã, ngoài 40 tuổi. Anh vừa là đầu bếp vừa là một trong các ông chủ nhà hàng. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của vị tỷ phú công nghệ giống mình, cuộc sống của anh Mã gắn liền với sự cần mẫn và nhịp độ lao động vất vả đặc trưng của ngành dịch vụ ăn uống.

Trong hơn một thập kỷ gắn bó bên bếp than hồng, mỗi ngày làm việc của anh đều bắt đầu từ 9h với các công đoạn sơ chế nguyên liệu tỉ mỉ. Guồng quay bận rộn thường chỉ kết thúc khi kim đồng hồ chỉ sang 23-24h.

Theo chia sẻ của anh Lý, một cổ đông khác của nhà hàng, việc anh Mã trông giống hệt tỷ phú Elon Musk không phải là phát hiện mới mẻ. Trước đây từng có nhiều thực khách tinh ý nhận ra và chủ động xin chụp ảnh cùng anh Mã. Tuy nhiên, chỉ đến khi thuật toán phân phối nội dung của mạng xã hội hiện đại can thiệp, điều này mới thực sự bùng nổ thành hiện tượng đại chúng.

Đối diện với ánh hào quang đột ngột, anh Mã có thái độ rất khiêm tốn và thực tế. Anh cho biết mình đang ở trạng thái tâm lý đan xen giữa cảm giác vinh hạnh và rụt rè; căng thẳng là điều khó tránh khỏi khi đứng trước ống kính của hàng chục người xa lạ ghé thăm mỗi ngày.

Anh Mã thẳng thắn bộc bạch : “Đoạn video tuy rất nổi tiếng nhưng quán ăn lại không bùng nổ doanh số siêu lớn như kỳ vọng của nhiều người” . Dù lượng khách đến quán đông hơn nhiều, doanh thu tăng mạnh nhưng hiện tượng đông nghẹt, phá vỡ năng lực phục vụ không xảy ra như trường hợp của quán Lẩu gà Mạc thị tại Quảng Đông.

Sự điềm tĩnh của anh Mã còn được thể hiện qua cách anh phản ứng trước các cơ hội thương mại hóa hình ảnh. Dù đã lọt vào tầm ngắm của nhiều công ty truyền thông và các nhãn hàng muốn khai thác hình ảnh để livestream phát sóng trực tiếp, anh Mã vẫn kiên định với chiến lược tiếp thị thận trọng. Thừa nhận bản thân thiếu hụt kiến thức chuyên môn về nền kinh tế kỹ thuật số, anh từ chối đưa ra những quyết định nóng vội.

“Tôi nhận được lời mời hợp tác của nhiều công ty truyền thông, một số nhãn hàng địa phương cũng tìm đến tận nơi, tuy nhiên quả thực tôi chưa muốn quyết định quá vội vã”, vị đầu bếp nói.

Về định hướng tương lai, anh Mã để ngỏ khả năng thiết lập các kênh truyền thông cá nhân để nắm bắt thời cơ mới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mục tiêu cốt lõi của anh vẫn là duy trì chất lượng của từng xiên thịt nướng, hy vọng nhà hàng sẽ ngày một phát triển hơn.