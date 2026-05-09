Shivon Zilis, nữ giám đốc điều hành tại Neuralink và là mẹ của bốn người con với tỷ phú Elon Musk, đã chính thức ra hầu tòa vào hôm thứ Tư vừa qua.

Cô là một trong những nhân chứng được mong đợi nhất trong vụ kiện gây tranh cãi của Musk nhắm vào OpenAI.

Phía cha đẻ ChatGPT lập luận rằng, trong suốt thời gian Zilis làm việc tại OpenAI (từ 2016 đến 2023), cô không chỉ là một nhân sự bình thường mà còn là "tai mắt" bí mật cho Musk nhờ mối quan hệ tình cảm kín tiếng giữa hai người.

Cuộc chiến 134 tỷ USD: Khi "thỏa thuận" bị xé bỏ

Trong đơn kiện, Elon Musk cáo buộc CEO Sam Altman và Chủ tịch Greg Brockman, những người cùng ông đặt viên gạch đầu tiên xây dựng công ty đã phản bội thỏa thuận ban đầu.

Theo Musk, họ đã biến OpenAI từ một tổ chức phi lợi nhuận vì nhân loại thành một thực thể "vị lợi nhuận" nhằm trục lợi cá nhân.

Ông chủ Tesla cáo buộc Altman và Brockman đã làm giàu một cách bất chính trên công sức chung và yêu cầu phế truất cả hai khỏi vị trí lãnh đạo tại startup giá trị nhất thế giới này.

Không dừng lại ở đó, Musk còn muốn hủy bỏ toàn bộ cấu trúc vì lợi nhuận hiện tại và đòi bồi thường 134 tỷ USD để trả lại cho nhánh phi lợi nhuận của OpenAI.

Ngược lại, OpenAI bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong tuần thứ hai của phiên tòa, các luật sư của công ty đang nỗ lực chứng minh rằng Musk thực chất là một "kẻ thua cuộc cay cú".

Họ lập luận rằng ông đã rời bỏ công ty vào năm 2018 sau khi thất bại trong việc thâu tóm quyền kiểm soát, và giờ đây đang tìm cách trả thù vì sự thành công ngoài mong đợi của OpenAI.

"Điệp viên" hay người hòa giải?

Zilis trở thành nhân vật trọng tâm vì cô là "gạch nối" trực tiếp giữa Musk và hội đồng quản trị OpenAI.

Phía luật sư OpenAI đã trình ra các bằng chứng cho thấy Zilis dường như đóng vai trò nguồn tin nội bộ cho Musk ngay cả sau khi ông đã rời đi.

Một tin nhắn vào năm 2018 từ Zilis gửi cho Musk được công bố tại tòa: “Anh muốn em tiếp tục thân thiết với OpenAI để duy trì dòng chảy thông tin hay bắt đầu giãn ra? Cuộc chơi lòng tin sắp trở nên rắc rối rồi, nên em rất cần anh định hướng để làm đúng ý anh.”

Musk đáp lại: “Cứ giữ quan hệ thân thiết đi, nhưng chúng ta sẽ chủ động tìm cách kéo khoảng 3 đến 4 người từ OpenAI sang Tesla. Sau này sẽ có thêm nhiều người nữa, nhưng chúng ta sẽ không tuyển dụng họ một cách quá lộ liễu.”

Trong khi đó, Zilis vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với dàn lãnh đạo OpenAI.

Thậm chí vào năm 2023, Sam Altman còn nhắn tin hỏi ý kiến cô: “Tiện thể, tôi có nên đăng gì đó tử tế về Elon trên Twitter (nay là X) không nhỉ?”

Từ "nữ cường nhân" 100 giờ làm việc đến người mẹ của các con tỷ phú

Zilis, 40 tuổi, gia nhập Tesla vào năm 2017 với vai trò giám đốc dự án và từng là thành viên trẻ nhất trong hội đồng quản trị OpenAI.

Cô tự mô tả mình là người chuyên "giải quyết các nút thắt cổ chai" với cường độ làm việc kinh khủng từ 80 đến 100 giờ mỗi tuần. "Lúc đó thực sự là một quãng thời gian điên rồ," cô nói.

Trước tòa, Zilis thừa nhận trong giai đoạn "chia tay rắc rối" giữa Musk và OpenAI năm 2018, cô đóng vai trò trung gian hòa giải: “Họ thực sự rất tệ trong việc nói chuyện với nhau. Vai trò của tôi là thúc đẩy giao tiếp để các bên đạt được sự đồng thuận tối đa.”

Về đời tư, mối quan hệ giữa Zilis và Musk là một ẩn số cho đến năm 2022 khi báo chí khui ra việc họ có con chung.

Tại tòa, cô tiết lộ hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm từ năm 2016. Hiện cô sống tại một biệt thự ở Austin (Texas), nơi Musk thỉnh thoảng ghé lại khi tới thăm con.

Zilis chia sẻ cô quyết định có con với Musk vào cuối năm 2020 sau khi ông nói rằng ông sẽ "rất vui lòng được hiến tặng tinh trùng". Đến nay, họ đã có với nhau 4 người con.

Tuần trước, khi Musk ra hầu tòa, ông cũng xác nhận đang sống cùng Zilis và gọi cô là mẹ của các con mình.

Cặp đôi gần đây thường xuyên xuất hiện công khai, nắm tay nhau tham dự các sự kiện quan trọng, bao gồm cả những bữa tiệc với Donald Trump tại Nhà Trắng và Mar-a-Lago.

“Cú sốc" của những người đồng nghiệp

Greg Brockman, Chủ tịch OpenAI, cho biết ông đã bị sốc khi biết về mối quan hệ này qua báo chí.

Dù là bạn thân của Zilis từ năm 2012, Brockman nói rằng khi cô sinh đôi năm 2021, cô khẳng định đó là kết quả của thụ tinh ống nghiệm (IVF) và mối quan hệ với Musk hoàn toàn là "trong sáng, không có tình dục" (platonic).

Zilis thừa nhận cô đã ký một thỏa thuận bảo mật với Musk để không tiết lộ chuyện có con chung.

Tuy nhiên, khi biết tin tờ Business Insider sắp đăng bài, người đầu tiên cô gọi là cha mình, và người thứ hai là Sam Altman.

Dù hội đồng quản trị OpenAI từng bỏ phiếu cho phép cô ở lại, nhưng Zilis cuối cùng đã ra đi vào năm 2023 khi Musk thành lập xAI, một đối thủ trực tiếp của OpenAI.

Trong một tin nhắn gửi cho bạn bè về sự kiện này, Zilis viết một cách đầy bất lực:

“Khi cha của các con bạn bắt đầu một dự án đối thủ và đi lôi kéo nhân sự ngay từ chính OpenAI, bạn chẳng thể làm gì khác được nữa.”

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn với những tình tiết pháp lý và cá nhân đan xen, hứa hẹn sẽ còn nhiều tiết lộ chấn động về cuộc chiến định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: The Guardian