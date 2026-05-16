Chủ Mây Lang Thang và Lululola bị khởi tố vì vi phạm bản quyền: Chuỗi liveshow đình đám, cả loạt video triệu view sẽ ra sao?

Ngày 15/5, thông tin từ Bộ Công an về việc khởi tố hàng loạt cá nhân, đơn vị sở hữu các chuỗi liveshow ca nhạc đình đám về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự đang khiến dư luận vô cùng xôn xao. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất nội dung âm nhạc và biểu diễn.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Hải Bình (Tổng giám đốc Công ty BH Media), Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng (thuộc nhóm 1900 Group, quản lý Đồi Mặt Trời và Thông Zeo), cùng Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời).

Điểm gây chú ý nhất là sự xuất hiện của những đơn vị đang nắm giữ thị phần khổng lồ trong mảng liveshow hiện nay. Cụ thể, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment, đơn vị tổ chức chuỗi Lululola Show. Đồng thời, khởi tố 2 bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn, doanh nghiệp đứng sau loạt liveshow Mây Lang Thang.

Sự việc nhanh chóng tạo nên cú sốc lớn bởi Mây Lang Thang và Lululola không chỉ là những tụ điểm nghe nhạc quen thuộc mà còn sở hữu hệ thống kênh YouTube khổng lồ với hàng loạt video đạt mức triệu view.

Mây Lang Thang và Lululola là hai thương hiệu tổ chức biểu diễn âm nhạc trực tiếp thành công bậc nhất tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây, cùng lấy Đà Lạt làm cái nôi khởi nguồn phát triển. Trong đó, Mây Lang Thang xuất phát điểm từ một quán cà phê kết hợp homestay nhỏ, sau đó nhanh chóng chuyển mình thành một sân khấu mộc mạc phục vụ khán giả nghe hát live giữa mây trời mộng mơ.

Sau hơn 3 năm, thương hiệu vươn lên thành thế lực giải trí lớn, mở rộng chuỗi sân khấu ra TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng với sự đầu tư đặc biệt vào chất lượng âm thanh cùng ban nhạc đánh live chuyên nghiệp. Sân khấu này quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ, từ các giọng ca huyền thoại như Tuấn Ngọc, Thanh Lam, Hà Trần, Mỹ Linh đến các tên tuổi được giới trẻ săn đón như Phan Mạnh Quỳnh, Lê Hiếu, Vũ, Văn Mai Hương, Quốc Thiên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương, Tăng Phúc, Phương Thanh.

Trong khi đó, Lululola ghi dấu ấn sâu đậm tại khu vực đầu đèo Prenn nhờ đặc sản là tầm nhìn ngắm hoàng hôn đắt giá buông xuống thung lũng và rừng thông. Thành công tại Đà Lạt, Lululola cũng sớm mang mô hình này về các thành phố lớn tại các không gian sân thượng sang trọng ở trung tâm TP.HCM. Sân khấu Lululola quy tụ dàn nghệ sĩ bảo chứng phòng vé như Lệ Quyên, Trung Quân, Hà Nhi cho đến các gương mặt thực lực như Văn Mai Hương, Myra Trần, Vũ Cát Tường.

Điểm chung làm nên sức ảnh hưởng khổng lồ của cả hai thương hiệu chính là hệ sinh thái YouTube sở hữu hàng trăm nghìn lượt đăng ký và loạt video triệu views. Mây Lang Thang thường xuyên đăng tải các video biểu diễn trực tiếp cắt ra từ liveshow, tạo nên hàng loạt bản cover lọt top thịnh hành. Điển hình có thể kể đến sân khấu Ít Nhưng Dài Lâu do Chu Thúy Quỳnh thể hiện đạt 11 triệu lượt xem, bản cover Không Bằng của Văn Mai Hương thu hút tới 10 triệu lượt xem hay màn trình diễn Điều Em Lo Sợ của Hiền Thục mang về 4,8 triệu lượt xem.

Đơn vị này còn gom các màn trình diễn thành những tuyển tập ca khúc định dạng dài vô cùng ăn khách như 20 Ca Khúc Hay Nhất Mây Lang Thang 2024, bỏ túi 5 triệu lượt xem. Các video này liên tục gặt hái lượng tương tác khủng nhờ chất lượng thu âm rõ nét, giữ trọn vẹn cảm xúc mộc mạc.

Tương tự, kênh YouTube của Lululola Show cũng nắm trong tay loạt video biểu diễn trực tiếp sở hữu lượt xem cao. Đáng chú ý nhất phải kể đến tiết mục Ngôi Nhà Hạnh Phúc do Nhật Phát thể hiện cán mốc 40 triệu lượt xem, màn song ca Vẫn Nhớ của Tuấn Hưng và Hà Nhi đạt 18 triệu lượt xem, Dẫu Có Lỗi Lầm qua giọng hát của Vũ thu về 10 triệu lượt xem hay ca khúc Như Những Phút Ban Đầu của Hoài Lâm cũng đạt 7,9 triệu lượt xem.

Các sân khấu này nổi bật nhờ được đầu tư góc máy quay, tận dụng ánh sáng chiều tà cùng tông màu phim điện ảnh lãng mạn. Toàn bộ phần âm thanh từ đêm diễn đều được thu đa kênh và mix-master kỹ lưỡng trước khi phát hành.

Dù thông tin giới chủ bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố đang gây rúng động, các hoạt động trên nền tảng trực tuyến của hai thương hiệu biểu diễn này dường như chưa có sự biến động. Tính đến 12h30 trưa nay, người dùng vẫn có thể truy cập bình thường vào hệ thống kênh YouTube của cả Mây Lang Thang và Lululola. Chỉ mới 2 ngày trước, các kênh này vẫn tiếp tục cập nhật video trình diễn mới.

Đáng chú ý, cả hai đơn vị này đều đang nắm trong tay kế hoạch tổ chức sự kiện offline vô cùng dày đặc. Theo lịch trình đã công bố, Mây Lang Thang có chuỗi đêm nhạc kéo dài đến tận tháng 7 tại hàng loạt thành phố lớn gồm Đà Lạt, Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nghệ An.

Chỉ tính riêng các show sắp diễn ra trong nửa cuối tháng 5, sân khấu này dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám như Phan Mạnh Quỳnh, ST Sơn Thạch, Lệ Quyên, Quốc Thiên, Hà Nhi. Tương tự, Lululola cũng đã lên sẵn lịch trình cho nhiều đêm diễn trong thời gian tới để phục vụ khán giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, hướng xử lý tiếp theo đối với hệ thống kênh âm nhạc hàng chục triệu lượt xem cùng số phận của loạt liveshow đã lên lịch của hai “ông lớn” này sẽ ra sao vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp chính thức. Dư luận hiện cũng đang đổ dồn sự quan tâm vào việc liệu hàng loạt video đã đăng tải trên YouTube có bị ảnh hưởng, rà soát hay gỡ bỏ để xử lý các vướng mắc về mặt bản quyền trong thời gian tới hay không.

