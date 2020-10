Chú chó được bà chủ xách theo không rời nửa bước giữa mênh mông nước lũ khiến dân mạng có một phen cười bò

Trong khi nước tại nhiều vùng ảnh hưởng do mưa lũ ở miền Trung chưa rút hết, cuộc sống của người dân đã phải cố gắng khắc phục để quay trở lại dần ổn định, cũng nhờ có những đoàn cứu trợ mà lượng thực đã liên tục được vận chuyển vào vùng gặp hoàn cảnh khó khăn, cũng chính lúc này một hình ảnh thú vị đã diễn ra và được chụp lại.

Bức ảnh về một người phụ nữ lội nước để đến với đoàn cứu trợ tiếp nhận lương thực nhưng một tay vẫn xách theo chiếc làn, trong đó là một chú chó nhỏ.

Chú chó được bà chủ đưa đi nhận hàng cứu trợ.

Biết được xách đi nhận đồ cứu trợ cùng bà chủ nên chú chó ngồi ngoan trong giỏ, với khuôn mặt đáng thương chắc hẳn những ngày qua đã không ít lần phải chịu đói.

Ngay sau khi hình ảnh chú chó này được đăng tải lên mạng xã hội đã có hàng nghìn người tiếp cận và chia sẻ khoảnh khắc này, nhiều người cho rằng dù có khó khăn đến đâu, những "người bạn" của con người cũng sẽ không bị bỏ rơi.

Mặc dù trong tư thế "3 chìm, 7 nổi" nhưng chó ta vẫn ngồi ngoan trong chiếc làn nhỏ.

Một số người còn hài hước cho rằng có thể là do người chủ sợ cảnh ngập nước trong nhà sẽ làm nguy hiểm đến chú chó, nên tốt nhất là mang đi bên cạnh, người an toàn thì chó cũng sẽ được an toàn.



Không chỉ có cảnh tượng thú vị này, ít ngày qua dân mạng có một trận cười không ngớt với cảnh tượng cả đàn trâu được "gửi" lên nóc nhà tại Quảng Bình, khi nước lũ lên ngấp nghé nóc nhà thì để bảo toàn những tài sản có giá trị nhất trong nhà gia đình đã phải đưa đàn gia súc lên nóc, sau khi nước rút việc đưa những con trâu xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng khi phải thuê cả chiếc máy cầu để làm điều hy hữu này.