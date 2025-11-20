Chồng tôi muốn đón cháu út lên ở cùng, tôi hoảng hốt bảo "từ từ đã" nhưng cả nhà nội đều đang chờ tôi đồng ý

Cuộc sống của vợ chồng tôi khá yên ổn, kinh tế tàm tạm, không dư dả quá nhiều nhưng cũng chẳng phải tính từng nghìn một. Con gái tôi mới 6 tuổi, là niềm vui mỗi tối đi làm về, nên tôi vẫn hay nghĩ, có lẽ gia đình mình cứ vậy thôi là đủ.

Cho đến chiều hôm ấy, chồng tôi đi họp gia đình bên nội về, mặt nặng trĩu. Anh trai cả của anh có 4 đứa con, đã nghèo lại đông miệng ăn. Cháu út năm nay mới 3 tuổi, gầy gò, lúc nào cũng quần áo nhếch nhác. Chồng tôi kể lại cảnh nhà anh trai: vợ chồng cãi nhau vì tiền, anh trai thì làm phụ hồ bấp bênh, chị dâu bán hàng rong cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu. Chồng tôi nói trong tiếng thở dài: “Anh chị khổ quá… hay mình đón thằng út về nuôi vài năm? Nhà mình có điều kiện hơn”.

Tôi nghe mà tim hẫng một nhịp. Tôi thương cháu, điều đó không cần bàn nhưng thương ở mức nào lại là chuyện khác. Tôi có thể mỗi tháng cho cháu vài bộ quần áo, tiền đóng học, mua cái này cái nọ cho cháu, song tôi không thể đón cháu về sống chung nhà được, sẽ có rất nhiều điều bất tiện.

Khi chồng hỏi ý kiến, tôi không trả lời ngay mà bảo cứ từ từ nghĩ đã. Chồng tôi vì muốn thuyết phục tôi nên đã kể lại hết về hoàn cảnh của cháu út. Nghe thì tôi cũng thương nhưng đưa một đứa trẻ 3 tuổi về chăm lo đâu có dễ. Tôi đi làm cả ngày về, tối dạy con gái học đã đủ mệt rồi, giờ chăm lo cho cháu mà không cẩn thận thì anh chị trách, người ngoài xì xào, mà chăm lo cho cháu chu đáo thì lấy đâu thời gian mà nghỉ ngơi nữa.

Thế mà chồng tôi vẫn cứ hỏi riết: “Em nghĩ sao? Mình giúp được thì nên giúp, đúng không?”.

Sáng nay, anh trai chồng gọi điện nói rằng nếu vợ chồng tôi đồng ý nhận nuôi, anh sẽ cảm tạ suốt đời, sau đó hỏi xem lúc nào chồng tôi về đón cháu? Nghe giọng ông anh nghẹn ngào, tôi càng khó xử. Tôi muốn giúp, thật lòng muốn nhưng giúp bằng cách ấy… liệu có quá sức tôi không?

Giờ chồng tôi chờ câu trả lời, gia đình bên nội cũng chờ, còn tôi thì chỉ muốn hỗ trợ mỗi tháng 1-2 triệu cho cháu thôi, chứ không muốn đón về ở cùng. Tôi có phải là kẻ ích kỷ không? Tôi nên làm thế nào để từ chối mà vẫn giữ được hòa khí trong gia đình?