Theo thông tin từ cảnh sát, ngày 24/11, một người đàn ông tên Woraphot đã đến đồn cảnh sát Kaeng Hang Maeo, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, trình diện sau khi bị phát lệnh bắt giữ với cáo buộc hành hung gây thương tích nghiêm trọng.

Chồng tạt axit vào người vợ. Ảnh: Thairath

Tại cơ quan điều tra, Woraphot thừa nhận đã dùng axit tấn công vợ là Patcharawan, 31 tuổi, tại tiệm giặt ủi nơi cô làm việc. Vụ việc xảy ra khoảng 10h47 ngày 23/11, tại một cửa hàng nằm trong khuôn viên trạm xăng ở phường Tha Chang, huyện Mueang, tỉnh Chanthaburi.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh người đàn ông tạt axit vào vợ rồi nhanh chóng chạy đến một chiếc xe bán tải và rời khỏi hiện trường. Cảnh sát cho biết, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai đã để chiếc xe này tại nhà một người bạn.

Theo lời khai của Woraphot, nguyên nhân khiến anh ta ra tay với vợ xuất phát từ sự ghen tuông và nghi ngờ cô ngoại tình.

Hai người đã chung sống khoảng 11 năm và có một con trai 11 tuổi. Đáng chú ý, người đàn ông thừa nhận trước đó từng hành hung vợ.

Chị gái của Patcharawan cho biết Woraphot từng nhiều lần có hành vi bạo lực với em gái mình, thậm chí đe dọa sát hại vợ. Sau vụ tấn công, Patcharawan bày tỏ mong muốn khởi kiện chồng và không chấp nhận hòa giải.

Về tình trạng sức khỏe, Patcharawan đã trải qua phẫu thuật để loại bỏ những phần da bị tổn thương do axit gây ra. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu nhiều đau đớn, gặp khó khăn khi mở miệng và hiện chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang ngực nhằm kiểm tra khả năng hóa chất ảnh hưởng đến phổi của bệnh nhân. Theo báo cáo, Patcharawan sẽ cần được chăm sóc y tế liên tục và có thể phải trải qua thêm một số ca phẫu thuật trong thời gian tới.

Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện.