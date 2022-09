Chồng tai nạn bị liệt và mù 1 mắt, sau 7 năm hiếm muộn vợ vỡ òa khi đón nhận "tin vui"

Tai nạn bất ngờ sau 10 tháng kết hôn, chồng khuyên vợ nên đi bước nữa...

Lấy chồng sinh con và có một gia đình hạnh phúc là đích đến của mọi người phụ nữ. Điều ấy tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại không hề suôn sẻ với tất cả mọi người.

Chị Doãn Thị Thu Hoài (sinh năm 1987, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình) vẫn còn nhớ mãi cảm xúc bàng hoàng, đau đớn khi hay tin người chồng mới cưới 10 tháng của mình bị tai nạn lao động.

Sau tai nạn bất ngờ năm ấy, anh Trần Văn Đức (chồng chị Hoài) bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống. Từ một người đàn ông tháo vát mọi việc, anh sau đó chỉ có thể ngồi một chỗ, bị hỏng một bên mắt, mọi việc trong nhà đến cả vệ sinh cá nhân đều phải trông chờ vào vợ.

2 năm phải nằm một chỗ, anh Đức kể rằng ước mong lớn nhất năm đó là được tự kết thúc cuộc đời, để không còn là gánh nặng của gia đình, và cũng để bản thân nhẹ nhõm hơn. Đã có lúc, anh khuyên vợ nên đi tìm hạnh phúc mới, để được sống trọn vẹn những tháng ngày tuổi trẻ còn dang dở và sẽ được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Vợ chồng anh Trần Văn Đức và chị Doãn Thị Thu Hoài.

Chị Hoài nói: "Nhiều lần chồng khuyên tôi nên đi lấy người khác, nhưng tôi vẫn nói với anh rằng vợ chồng đến với nhau được là do duyên số. Nhiều đêm tôi nằm khóc vì chồng thường xuyên cáu gắt và chán nản. Nhưng tôi hiểu rằng anh như vậy là do quá tự ti, đau đớn. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ không bỏ đi đâu khác, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh và hi vọng sẽ có ngày anh ngồi dậy, đi lại được".

Những năm đầu sau tai nạn là giai đoạn vô cùng quan trọng để phục hồi, do đó chị Hoài luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian ở cạnh chồng, giúp anh vệ sinh, ăn uống và xoa bóp cho anh.

2 năm trời, chị đồng hành cùng anh qua các bệnh viện tập phục hồi chức năng.

1 năm tiếp theo, chị cùng chồng trải qua bao vất vả, thử thách để tập ngồi, tập đi. Và rồi, sức khỏe của anh Đức đã hồi phục theo cách mà bác sĩ gọi là "sự kỳ diệu". Giờ đây, anh đã có thể ngồi được, tự cầm đũa, di chuyển bằng xe lăn, có thể tự đứng lên...

Khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn, khao khát có con trong cặp vợ chồng này lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vợ chồng anh Đức đã đưa nhau đi khám tổng quát để mong có con, bác sĩ kết luận trường hợp của anh bị tinh trùng yếu. Vì thế họ buộc phải tìm đến các phương pháp can thiệp y khoa.

Cặp vợ chồng nghèo dồn hết tiền đi "tìm con" và đón nhận tin vui bất ngờ sau 7 năm mong ngóng

Đầu năm 2020, sau 6 năm kết hôn, hai vợ chồng chị Hoài quyết vay mượn và dồn hết số tiền đang có thể đến bệnh viện thực hiện IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) nhưng rồi vẫn thất bại.

Chị Hoài kể: "Bác sĩ khuyên nên thực hiện IVF nhưng gia đình không còn tiền, chi phí chữa bệnh cho chồng tôi mấy năm qua đã lên đến vài trăm triệu. Vợ chồng quyết định dồn tiền đi làm IUI nhưng rồi cũng không thành công".

Lúc này, mọi hi vọng dường như tắt hẳn, chị Hoài không còn dám mơ đến giấc mơ được làm mẹ nữa. Thì một cuộc điện thoại của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã thay đổi tất cả, biết được hoàn cảnh của anh chị, bệnh viện đã quyết định hỗ trợ miễn phí 100% chi phí làm IVF.

Hạnh phúc hơn khi chị Hoài đã mang bầu thai đôi ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Những ngày mang bầu dù lo lắng, sợ hãi, nhưng chị vẫn luôn cố gắng có đủ sức khỏe để chăm chồng, đi làm công nhân may và dưỡng thai thật tốt dưới sự tư vấn của các bác sĩ.

Năm 2021, sau 7 năm cưới nhau, chị Hoài sinh thường hai bé trai, đặt tên là Trần Minh Nhật và Trần Nhật Minh.



Anh Đức vẫn nhớ mãi ngày đặc biệt ấy: "Ngày vợ vào viện sinh con, tôi không đi cùng được mà chỉ có thể theo dõi qua điện thoại. Khi biết tin hai con đã chào đời khỏe mạnh, tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi cảm ơn vợ rất nhiều vì đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho tôi, cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ và tận tâm để tôi đón con chào đời suôn sẻ".

Và ngày hôm nay, sau rất nhiều ngày dài của sự lo lắng, thất vọng, bế tắc, vợ chồng chị Hoài đã nở nụ cười mãn nguyện với những đứa con của mình. Ngôi nhà của họ xưa kia vắng vẻ nay đã ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.

"Ngày chưa có con, 8h tối là nhà cửa im ắng, giờ có bọn trẻ thì lúc nào cũng bận rộn, vui vẻ, cười đùa, nhà cửa rộn ràng hơn rất nhiều", chị Hoài ngập tràn hạnh phúc kể lại.

Chị Hoài nói, nhìn con lớn khôn mỗi ngày lại thấy những vất vả mà mình phải gánh vác trước đây đều xứng đáng. Vợ chồng chị mong sao các con sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và vui vẻ. Chị cũng cầu chúc cho tất cả các gia đình trên hành trình tìm con sẽ suôn sẻ và may mắn như gia đình chị.

