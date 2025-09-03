Chồng sắp cưới hôn chân Selena trên du thuyền

Ngày 2/9, truyền thông đồng loạt chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi của Selena và vị hôn phu trong chuyến đi nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Trong ảnh, Selena chọn phong cách đơn giản với bộ trang phục trắng thoải mái nhưng vẫn khoe khéo đôi chân thon dài, vóc dáng săn chắc. Vị hôn phu của cô diện áo thun đơn giản, xuất hiện với vẻ ngoài thư thái, đầy nam tính.





Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất chính là cảnh anh cúi xuống hôn lên bàn chân Selena – hành động vừa ngọt ngào vừa thể hiện sự trân trọng dành cho nửa kia. Ngoài ra, cả hai còn thoải mái ôm nhau từ phía sau, trao nhau những nụ hôn tình cảm ngay trên boong tàu.





Không dừng lại ở đó, vị hôn phu còn được bắt gặp khi vui đùa cùng một bé gái trên du thuyền, mang đến hình ảnh ấm áp về một người đàn ông của gia đình. Trong khi đó, Selena và anh nhiều lần ngồi cạnh nhau, trao đổi ánh nhìn đầy yêu thương.





Loạt ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến fan toàn cầu “tan chảy” vì sự tình tứ của cặp đôi. Không cần những màn khoe mẽ xa hoa, chỉ qua những cử chỉ giản dị, Selena và hôn phu đã chứng minh rằng tình yêu chân thành chính là điều ngọt ngào nhất.