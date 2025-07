"Chồng quốc dân" của năm 2025: Đổi người yêu chứ không đổi gu, tóc ngắn chính là tiêu chuẩn

Nhắc đến một trong những nam diễn viên Hàn Quốc nổi bật nhất nửa đầu năm 2025, không thể quên nói tới Park Bo Gum. Chỉ diễn xuất trong vài tập đầu của bộ phim "When Life Gives You Tangerines", Park Bo Gum đã có một vai diễn để đời, giúp tên tuổi tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ tại châu Á.

Bộ phim này còn củng cố thêm danh xứng "chồng quốc dân" cho Park Bo Gum, sau tác phẩm đình đám một thời là "Reply 1988". Mùa hè năm nay, Park Bo Gum nhanh chóng quay trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Good Boy" và tới đây, khán giả mới vỡ lẽ ra dàn bạn gái màn ảnh của nam thần sinh năm 1993 thường có 1 điểm chung, đó chính là cắt tóc ngắn.

Hyeri (Reply 1988)

Hyeri là bạn gái của Park Bo Gum trong phim Reply 1988. Hai nhân vật này là bạn từ thời thơ ấu, sống cùng khu phố. Khi trưởng thành, họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau và trở thành người yêu, rồi kết hôn. Đặc trưng của nhân vật Duk Sun do Hyeri đảm nhận chính là mái tóc cắt vuông, nhấn nhá mái thưa. Kiểu tóc này tôn lên nhan sắc ngọt ngào, dễ thương, đồng thời truyền tải tốt tính cách tươi sáng, ngây thơ mà không kém phần ấm áp của nhân vật.

Song Hye Kyo (Encounter)

Song Hye Kyo đóng vai nữ giám đốc khách sạn giỏi giang trong Encounter. Nhân vật Cha Soo Hyun của cô tình cờ gặp Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum) trong một chuyến du lịch. Sau đó, định mệnh lại đưa đẩy Kim Jin Hyuk trở thành nhân viên làm việc tại công ty của Cha Soo Hyun.

Song Hye Kyo trong phim Encounter cắt tóc ngắn layer, toát lên nét trẻ trung và ngọt ngào. Bên cạnh đó, kiểu tóc này vẫn phù hợp với khí chất sang trọng, phong cách thanh lịch của nhân vật nữ giám đốc.

Park So Dam (Record of Youth)

Từ đầu phim Record of Youth, Park So Dam không áp dụng kiểu tóc ngắn mà để tóc lửng. Tuy nhiên, trong giai đoạn kết của phim, cô chuyển sang style tóc bob mái thưa. Điểm chung giữa Park So Dam và dàn bạn gái màn ảnh cũ của Park Bo Gum càng khiến mái tóc ngắn trở nên đặc biệt, thú vị hơn.

Record of Youth kể về tuổi trẻ và hành trình chinh phục ước mơ của bộ 3 nhân vật chính trong phim. Đây là tựa phim nhẹ nhàng, dễ xem, thích hợp để thư giãn cuối tuần.

IU (When Life Gives You Tangerines)

Dù mới trải qua 6 tháng đầu năm nhưng When Life Gives You Tangerines đã được đánh giá là bộ phim hay nhất 2025. Phim kể về những giai đoạn cuộc đời của cặp đôi Oh Ae Sun và Yang Gwan Sik. IU và Park Bo Gum chính là cặp diễn viên đóng phiên bản trẻ tuổi của cặp vợ chồng này.

IU là người yêu màn ảnh tiếp theo của Park Bo Gum để tóc ngắn. Style tóc này vô cùng phù hợp với nhan sắc thanh tú, ngọt ngào của IU.

Kim So Hyun (Good Boy)

Danh sách "bạn gái" có mái tóc ngắn của Park Bo Gum không hề dừng lại. Mới đây, Kim So Hyun – nữ diễn viên đóng cặp với Park Bo Gum trong phim Good Boy đã bất ngờ chuyển từ tóc dài sang tóc ngắn. Đây là lựa chọn giúp Kim So Hyun hóa thân thành công thành hình tượng đả nữ cá tính, mạnh mẽ trong phim mới. Vậy là cho tới phim "Good Boy", cư dân mạng có thể khẳng định một cách hài hước rằng gu bạn gái màn ảnh của Park Bo Gum chính là sở hữu mái tóc ngắn năng động, ngọt ngào.

Ảnh và gif: Sưu tầm