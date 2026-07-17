Nhiều người cho rằng chóng mặt, buồn nôn hay loạng choạng khi đi lại chỉ là biểu hiện của rối loạn tiền đình . Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ tiểu não - tình trạng nguy hiểm nếu chậm phát hiện.

Người đàn ông 59 tuổi ở Nghệ An vừa được các bác sĩ Khoa Hồi sức Thần kinh (A7D), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, điều trị kịp thời sau khi được xác định bị nhồi máu tiểu não.

Trước đó, ông liên tục xuất hiện những cơn chóng mặt dữ dội, đi lại chông chênh và mất thăng bằng. Nghĩ mình chỉ bị rối loạn tiền đình, ông ở nhà nghỉ ngơi nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng hơn.

Khi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu tiểu não . Nhờ được điều trị kịp thời, tình trạng bệnh đã ổn định.

Theo TS.BS Lê Đình Toàn, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Thần kinh (A7D), đột quỵ tiểu não xảy ra khi mạch máu nuôi vùng tiểu não bị tắc, khiến lưu lượng máu đến khu vực kiểm soát thăng bằng và phối hợp vận động bị suy giảm.

Điều đáng lo ngại là bệnh thường khởi phát bằng những triệu chứng rất giống rối loạn tiền đình như chóng mặt, buồn nôn hoặc mất thăng bằng. Chính sự tương đồng này khiến không ít người chủ quan, bỏ lỡ “thời gian vàng” để điều trị.

Khám và điều trị các bệnh nhân tại khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện TWQĐ 108.

Các bác sĩ cho biết chóng mặt có thể xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính là hội chứng tiền đình ngoại vi và hội chứng tiền đình trung ương.

Với hội chứng tiền đình ngoại vi, tổn thương thường nằm ở tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình. Người bệnh có cảm giác mọi vật quay cuồng dữ dội, buồn nôn, nôn, có thể kèm ù tai hoặc giảm thính lực. Dù gây nhiều khó chịu, phần lớn trường hợp không đe dọa tính mạng.

Ngược lại, hội chứng tiền đình trung ương bắt nguồn từ tổn thương ở não, đặc biệt là thân não hoặc tiểu não. Ngoài chóng mặt, người bệnh có thể đi không vững, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hoặc mất phối hợp động tác. Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo cần đến bệnh viện ngay vì có thể liên quan đến đột quỵ.

Sau điều trị, người bệnh trong trường hợp trên vẫn còn cảm giác chóng mặt nhẹ và chông chênh. Theo bác sĩ, đây là tình trạng khá phổ biến sau đột quỵ tiểu não. Khi vùng não kiểm soát thăng bằng bị tổn thương, cơ thể cần thời gian để thích nghi và phục hồi. Một số người có thể mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mới cải thiện hoàn toàn.

Để quá trình hồi phục đạt hiệu quả, người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và tích cực tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc luyện tập đều đặn giúp não bộ tái thích nghi, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm cảm giác chóng mặt.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên xem nhẹ những cơn chóng mặt xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài, nhất là khi đi kèm mất thăng bằng, nói khó, yếu tay chân hay nhìn đôi. Thăm khám sớm không chỉ giúp phát hiện đột quỵ trong “thời gian vàng” mà còn giảm nguy cơ biến chứng, tăng cơ hội phục hồi cho người bệnh.