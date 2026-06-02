Mới đây, vụ việc một doanh nhân người Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực bất động sản bị sát hại tại Campuchia khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Theo lời vợ nạn nhân, ông Yang Weixin, 53 tuổi đã có tranh chấp nợ nần với một người Trung Quốc khác trong hơn một thập kỷ qua. Vào hôm 30/5 vừa qua, thi thể của ông Yang đã được tìm thấy trong một chiếc xe tại bãi rác ở Phnom Penh, Campuchia.

Được biết, một người qua đường vô tình đã phát hiện ra thi thể ông Yang trong một chiếc ô tô không khóa, người dính đầy máu nên đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát tin rằng ông Yang đã bị bắt cóc và tra tấn trước khi bị sát hại dã man. Họ tìm thấy dao và khăn giấy dính máu, cùng dây buộc cáp trong xe.

Cảnh sát địa phương xác định nạn nhân là Yang Weixin, 53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, sống tại Phnom Penh, theo báo Cambodia China Times.

Vợ ông cho biết bà đã nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc 2 triệu đô la Mỹ vài giờ trước khi ông được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Theo báo Koh Santepheap Daily của Campuchia, theo thỏa thuận tiền chuộc sẽ được chuyển bằng tiền điện tử.

Hiện trường vụ việc nơi thi thể ông Yang được phát hiện.

Cảnh sát được vợ của ông Yang cho biết ông đã có tranh chấp nợ nần với một người đồng hương Trung Quốc từ năm 2014 liên quan đến một dự án kinh doanh thất bại. Tranh chấp của họ kéo dài nhiều năm, và gần đây nhất là vào năm 2025, người đàn ông này đã đến nhà họ để đòi ông Yang trả nợ. Cảnh sát hiện đang điều tra xem vụ việc có liên quan đến việc tranh chấp kinh doanh hay không.

Vợ của ông Yang cho biết ông đã mất tích từ tối ngày 29 tháng 5. Hình ảnh từ camera giám sát xung quanh nhà cho thấy khoảng 8 giờ 16 phút tối hôm đó, ông Yang bị ba người đàn ông không rõ danh tính bắt giữ và ép đưa lên xe tại bãi đậu xe. Khoảng 3 giờ sáng, vợ ông nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc đầu tiên, được gửi từ điện thoại của ông Yang. Người gửi tiếp tục gây áp lực cho bà, cho đến 8 giờ 47 phút sáng hôm sau, khi bà nhận được tin nhắn nói rằng, "Mọi chuyện đã kết thúc". Sau đó, bà mất liên lạc với người gửi.

Khoảng 11 giờ 30 phút sáng, bà nhận được điện thoại từ cảnh sát thông báo chồng bà đã chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Yang bị nhiều thương tích nghiêm trọng, bao gồm vết rách trên đầu do một cú đánh mạnh, vết bầm tím trên mặt và cổ, mắt đỏ ngầu, và dấu vết bị trói và đánh đập trên khắp cơ thể. Các chuyên gia pháp y tin rằng ông đã bị đánh đập và hành hạ, sau đó bị siết cổ đến chết. Vụ án được xếp vào loại giết người có chủ ý và đang được cảnh sát Campuchia điều tra.