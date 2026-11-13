Chồng là cầu thủ nổi tiếng, vợ SN 1996 nghỉ việc ngân hàng ở nhà làm content: Cuộc sống ra sao?

Đó là Nguyễn Bích Trâm (thường được gọi là Trâm Phạm, SN 1996, ở Đồng Nai), vợ cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh (SN 1998) - hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho CLB Thành phố Đồng Nai (Trường Tươi Đồng Nai). Cả hai từng có 3 năm hẹn hò bí mật trước khi tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2023, đăng ký kết hôn và chính thức về chung một nhà vào tháng 8/2026.

Trâm Phạm.

Trâm Phạm nghỉ việc ở ngân hàng sau khi kết hôn với cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh.

Trước khi chuyển hướng sang công việc sáng tạo nội dung, Bích Trâm từng có 4 năm làm việc tại Ngân hàng Nam Á với vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân cao cấp. Cô tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Hiện tại, sau khi rời công việc ngân hàng, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời làm content và affiliate trên mạng xã hội.

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Bích Trâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ về cuộc sống sau 2 năm nghỉ việc ngân hàng. Cô viết: “Mình đã nghỉ bank tròn 2 năm rồi, vậy mà lâu lâu có khách vẫn nhắn hỏi mình lãi suất vay thấy hồi ức ùa về liền á. Bỏ công việc chính về làm content nè trộm vía nghèo nhưng mà vui”. Câu chuyện của Bích Trâm nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi ngân hàng vốn là lĩnh vực được nhiều người coi là có mức thu nhập tốt, nên quyết định nghỉ việc của cô cũng khiến không ít người tò mò, thậm chí xuất hiện những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng: “Chồng là cầu thủ nổi tiếng, lương cao nên vợ nghỉ việc là đúng rồi”.

Bích Trâm làm nhân viên ngân hàng được 4 năm.

Chia sẻ với chúng tôi, Bích Trâm cho biết cô nghĩ chuyện một người đi làm hay cả hai vợ chồng cùng đi làm đều tùy thuộc vào điều kiện sống của mỗi gia đình. Miễn là bản thân cảm thấy như vậy đã đủ và phù hợp với cuộc sống của mình. Bích Trâm cho biết quyết định nghỉ việc ở ngân hàng đã được 2 vợ chồng thống nhất từ khi cô mang thai con trai đầu lòng vào năm 2024. Với đặc thù công việc của Huỳnh Tấn Sinh thường xuyên phải xa nhà, cả hai mong muốn cô có thể chủ động thời gian hơn để chăm sóc con, đồng thời giúp chồng yên tâm tập trung cho sự nghiệp. Gia đình cũng muốn ông bà hai bên có thêm thời gian nghỉ ngơi, thay vì phải chăm cháu cho con đi làm.

Bích Trâm chia sẻ: “Mình nghỉ việc vào đúng thời điểm chồng và con đều cần mình. Mình cũng có nhiều thời gian chăm sóc Storm (tên gọi ở nhà của con trai cặp đôi này) hơn. Thế nên, mình không hối hận về quyết định của mình, nhưng mình có một chút cảm giác tiếc nuối thôi. Bởi thế, nên tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh sống của mỗi người chứ mình không cổ súy cho việc là khi lấy chồng mình phải từ bỏ công việc của mình đâu. Hiện tại bây giờ mình cũng đang làm việc mà mình rất yêu thích. Đó là làm tiếp thị liên kết (affiliate) làm content, làm clip cho mọi người xem. Ai rồi cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi, quan trọng là đừng bỏ cuộc. Mình cũng đang từng bước xây dựng hình ảnh cho gia đình nhỏ của mình”.

Cặp đôi về chung nhà sau 3 năm yêu, sau 3 năm ăn hỏi và đăng ký kết hôn thì tổ chức đám cưới.

Hiện tại, một ngày của Bích Trâm thường bắt đầu từ 6h30 sáng. Cô dậy chuẩn bị bữa sáng, ăn uống rồi đưa con đi học. Sau đó, cô dành thời gian tập gym để duy trì sức khỏe và chăm sóc bản thân. Tiếp đến, Bích Trâm dành khoảng 2-3 tiếng để quay, chụp hoặc chỉnh sửa clip. Đây cũng không phải công việc quá xa lạ với cô. Từ khi còn làm ngân hàng, Bích Trâm đã có sở thích edit video, thường xuyên chỉnh sửa các clip trong những chuyến du lịch. Vì vậy, khi chuyển sang chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày của gia đình 3 người, cô không gặp quá nhiều khó khăn.

Buổi chiều tối, sau khi đón con về, Bích Trâm sẽ dành toàn bộ thời gian cho bé. Chồng cô thường xuyên ở lại câu lạc bộ, chủ yếu về nhà vào cuối tuần hoặc sau khi thi đấu xong. Hiện tại, gia đình nhỏ đang sống cùng bố mẹ vợ ở Đồng Nai để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt của cả hai. Trong khi đó, bố mẹ chồng cô ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng hai vợ chồng sẽ tranh thủ đưa con về thăm ông bà nội.

Cô cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại, có nhiều thời gian chăm con, dành cho bản thân.

Ngoài thời gian dành cho gia đình và công việc cá nhân, Bích Trâm vẫn duy trì những hoạt động riêng như đi cà phê cùng bạn bè, làm đẹp hoặc thỉnh thoảng ghé ngân hàng - nơi từng làm việc gặp, hỏi han đồng nghiệp. Với cô, việc nghỉ công việc hành chính để chăm sóc gia đình không đồng nghĩa với chuyện chỉ quanh quẩn ở nhà.

Khi có thời gian rảnh, cặp đôi cũng thường xuyên đi du lịch; còn bình thường Bích Trâm vẫn dành thời gian cho bản thân, đi cafe với bạn bè.

Bởi vậy, Bích Trâm cho biết cô đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù thu nhập chắc chắn có những thay đổi nhất định so với trước đây.

“Thu nhập chắc chắc phải thay đổi rồi, vì mới bắt đầu sẽ khó khăn và nhiều lúc dễ nản lòng lắm, song mình cũng nhanh chóng thích nghi được thôi.

Hơn nữa, mình cũng có được nhiều thứ mà trước đây khi đi làm full time không có, đó là có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, chăm con nhỏ, vừa làm việc mình thích mà chồng mình thì trời rất yên tâm khi có mình làm hậu phương. Vợ chồng mình luôn nói khi bản thân cảm thấy đủ là cuộc sống sẽ hạnh phúc. Mục tiêu hiện tại của mình sẽ là tiếp tục xây dựng hình ảnh riêng của gia đình để sau này thực hiện đc những dự định lớn hơn trong tương lai”, cô chia sẻ.

Nói thêm về cuộc sống hôn nhân với chồng là cầu thủ, Bích Trâm cho biết sau khi kết hôn, cả hai cũng có những thay đổi nhất định so với thời điểm còn yêu nhau. Bởi lúc này, cuộc sống không chỉ có hai người mà còn có con cái và gia đình nội ngoại hai bên. Dù vậy, vợ chồng cô vẫn tìm được tiếng nói chung để vun đắp mối quan hệ, cả hai luôn cố gắng vun vén, đồng hành và hỗ trợ nhau hết sức có thể.

Trần Hà - Ảnh: NVCC.