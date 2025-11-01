Chồng H'Hen Niê lấy sữa của vợ pha cafe cho bạn uống, phản ứng nàng hậu như "đổ thêm dầu vào lửa"

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước clip của Tuấn Khôi - chồng Hoa hậu H'Hen Niê ghi lại cảnh lấy sữa mẹ thừa của vợ để pha cà phê. Đáng nói hơn, anh còn dùng bình cafe này mời 4-5 người trong ekip, có người uống xong phải nhăn mặt nói cafe sữa có vị như thuốc bắc. Tuấn Khôi đăng clip này trên trang cá nhân chính thức để "tạo contnet" đùa vui nhưng phần đông khán giả cho rằng việc làm này thiếu tinh tế, phản cảm và tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Chỉ sau ít giờ, đoạn clip thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, phần lớn là ý kiến phản đối. Khán giả cho rằng sữa mẹ là để dành cho con, việc người lớn uống sữa mẹ nếu trong phạm vi gia đình đã là hiếm. Đằng này chồng H'Hen Niê còn pha cho người khác, đặc biệt là trong bối cảnh chồng H'Hen Niê có độ nổi tiếng và lượng người theo dõi nhấn định nhưng vẫn đăng clip trên trang cá nhân để lan truyền là hành vi không phù hợp về mặt y tế lẫn văn hóa. Một số bình luận còn tỏ ra thương cảm cho những người bạn của Tuấn Khôi vì bị ép uống sữa mẹ của người khác một cách bị động.

Chồng H'Hen Niê đăng lại clip pha cafe bằng bình sữa đã uống thừa của con

Anh đăng tải clip này trên trang cá nhân, có gần 1 triệu lượng xem

Không chỉ tự uống, Tuấn Khôi gây bức xúc khi mang bình cafe này mời 4-5 đồng nghiệp

Trước làn sóng chỉ trích, H'Hen Niê đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nàng hậu cho biết chồng mình xem video trên mạng nước ngoài và học theo. Thậm chí, cô khiến chồng đã sai càng thêm sai khi tiết lộ bình sữa Tuấn Khôi dùng pha cafe là do con uống thừa chứ không phải mới. Cô còn nói Tuấn Khôi sẽ không phải mua sữa bò nếu vợ dư nhiều sữa.

Tuy nhiên, cách lên tiếng của H'Hen Niê càng khiến netizen ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng cả hai đang xử lý vụ việc thiếu khéo léo, khi vô tình hợp lý hóa một hành động bị xem là phản cảm, thiếu hiểu biết. Trên mạng xã hội, loạt bài bàn luận, bình luận mỉa mai xuất hiện dày đặc, biến sự việc trở thành đề tài nóng nhất trong ngày.

Sau đó, H'Hen Niê đã xóa bài đăng đùa vui hùa theo cái sai của chồng, đồng thời chia sẻ tâm thư xin rút kinh nghiệm và khẳng định bản thân không có ý gây hiểu lầm. "Cảm ơn tất cả cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ cảm xúc của mình để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành và biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen.xin lỗi cả nhà vì đã làm cả nhà không vui, khó chịu vào một ngày cuối tuần như vậy", H'Hen Niê chia sẻ.

Hiện tại, clip của Tuấn Khôi cũng được gỡ khỏi nền tảng mạng xã hội sau khi vượt mốc hơn 1 triệu lượt xem.

Sau đó, H'Hen Niê còn có phản ứng như hùa theo "content" của chồng, nói anh làm theo clip nước ngoài

Ít phút sau, H'Hen Niê phải xoá bài đăng kia và xin lỗi

Theo các chuyên gia y tế, sữa mẹ được thiết kế riêng cho trẻ sơ sinh, chứa hàm lượng đường lactose và hormone đặc biệt giúp trẻ phát triển. Với người lớn, việc tiêu thụ sữa mẹ không đem lại lợi ích rõ ràng, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ như: Nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu sữa không được kiểm tra y tế, có thể chứa virus như HIV, viêm gan B, C... Không phù hợp sinh lý tiêu hóa người lớn, dễ gây rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, tiêu chảy hoặc dị ứng. Ngoài ra, ở góc độ xã hội, sữa mẹ là biểu tượng thiêng liêng của tình mẫu tử, nên việc mang sữa của vợ đi mời bạn bè uống bị xem là thiếu tôn trọng và phản cảm.

Từ câu chuyện của vợ chồng H'Hen Niê có thể thấy, ranh giới giữa tạo content đùa giỡn và phản cảm trên mạng xã hội rất mong manh. Là người nổi tiếng, mỗi hành động, lời nói đều có sức lan tỏa lớn, vì vậy, việc xử lý sự cố khéo có thể khiến hình ảnh bị tổn hại chỉ trong vài giờ. Dù cả hai đã lên tiếng xin lỗi và gỡ bài, sự việc vẫn là bài học đắt giá về cách hành xử của người nổi tiếng trong kỷ nguyên mạng xã hội, không phải điều gì cũng có thể chia sẻ công khai, nhất là khi liên quan đến cơ thể, gia đình hay yếu tố nhạy cảm.