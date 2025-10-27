Những ngày gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ công khai gương mặt có dấu hiệu sưng phù, biến dạng nhẹ sau sinh. Nhiều khán giả lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với nang hậu, khiến người đẹp buộc phải lên tiếng giải thích, trấn an người hâm mộ bằng phong cách tích cực, vui vẻ quen thuộc với cô.

Vốn là người đẹp được yêu mến bởi sự chân thật và gần gũi, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, trong một hình ảnh gần đây đăng tải trên mạng xã hội, nàng hậu khiến khán giả bất ngờ khi lộ khuôn mặt sưng, da không đều màu và trông khá mệt mỏi.

Ngay sau đó, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp, kéo theo hàng loạt bình luận bày tỏ sự lo lắng. Một số người cho rằng có thể cô bị dị ứng hoặc gặp vấn đề hậu sản, số khác lại suy đoán cô chịu tác dụng phụ của việc giảm cân hoặc chăm con quá sức.

Trước làn sóng bàn tán, H’Hen Niê đã chủ động chia sẻ tình trạng thật của mình trên trang cá nhân. Cụ thể, cô đăng tải bài viết có nội dung: "Chi nửa tỷ/tháng để ở cữ, H'Hen Niê nay "biến dạng" ngoại hình vì bệnh lạ sau sinh, 10 mẹ bỉm may ra có 1 người mắc phải", và cho biết thông tin này là không chính xác.

H'Hen Niê cho biết thông tin trong bài viết trên là chưa chính xác

Nàng hậu còn chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ hiện tại

Nàng hậu viết:"Ôi. Bài viết này nói vậy không đúng lắm nè. Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe nha. Còn lúc bị kia là về nhà. Về xong lu bu không có thời gian chăm sóc bản thân thật. Sau thời gian ở cữ về là đi chợ, tự nấu ăn, rửa chén bát lum la hết... Khi đó anh chồng đi làm, còn người thân gia đình Hen thì mọi người đều đang bận cả, bận là tốt là có công việc nè".

Lý do thật sự phía sau gương mặt sưng và biến dạng

Theo chia sẻ của H'Hen Niê, tình trạng sưng mặt là hệ quả của việc cô bị mề đay sau sinh - một phản ứng thường gặp ở phụ nữ sau khi sinh nở do thay đổi nội tiết tố, sức đề kháng yếu và sinh hoạt thiếu nghỉ ngơi.

Người đẹp cho biết, trong giai đoạn ở trung tâm chăm sóc mẹ sau sinh, cô cảm thấy rất khỏe mạnh và tươi tắn. Tuy nhiên, khi trở về nhà, do bận rộn với việc nội trợ và chăm con nhỏ, cô không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể phản ứng, dẫn đến tình trạng sưng phù và mẩn ngứa.

H'Hen Niê bị nổi mề đay sau sinh khiến mặt sưng, biến dạng nhẹ

Cô tâm sự: "Bản thân thì vẫn muốn ở cữ thêm và thấy có các trung tâm chăm sóc mẹ sau sinh là rất tuyệt vời, nhất là những người con làm xa xứ và tất cả mẹ bầu sau sinh cần được chăm sóc kỹ hơn. Một tháng ở trung tâm Hen thoải mãi cực kỳ và lúc về nhà lại là thời gian bắt đầu của Hen. Hen bị vậy cũng là điều đương nhiên và dễ hiểu”.

Người đẹp Ê-đê cũng khẳng định đây chỉ là những thay đổi tạm thời của cơ thể sau sinh. Cô cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường đối với phụ nữ, và quan trọng nhất là phải giữ tinh thần vui vẻ, biết yêu thương bản thân trong hành trình làm mẹ.

Tinh thần tích cực và thông điệp ý nghĩa dành cho phụ nữ sau sinh

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ H'Hen Niê không chỉ là nhan sắc mà còn là cách cô đối diện với những thay đổi tự nhiên của cơ thể.

Trong bài chia sẻ, nàng hậu bộc bạch:"Hen biết cả nhà lo lắng nhưng mà đừng đi xa quá lại không đúng. Hen thì làm biếng kể khổ, chỉ thích vui và cùng nhau đem lại sự tích cực. Chia sẻ để cùng nhau hiểu rằng phụ nữ, những người mẹ đã sinh ra chúng ta thật tuyệt vời. Ai cũng sẽ bị một chút này chút kia khi mang thai hay lúc sanh.”

H'Hen Niê hạnh phúc khi được làm mẹ

H'Hen Niê cho biết, thời gian mang thai đối với mình là quãng thời gian tận hưởng trọn vẹn: không nghén, không rạn da, cân nặng tăng vừa phải, sức khỏe ổn định. Ngay cả khi bị mề đay, cô vẫn giữ tinh thần thoải mái, coi đó là “một phần của hành trình làm mẹ”.

Thông qua trải nghiệm cá nhân, H'Hen Niê muốn gửi gắm thông điệp tới phụ nữ sau sinh rằng đừng quá áp lực về ngoại hình, bởi mọi thay đổi đều là tự nhiên và có thể phục hồi theo thời gian. Quan trọng là tinh thần, sự hỗ trợ của gia đình và cách người mẹ yêu thương chính mình.