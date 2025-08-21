Chồng đi làm xa, bố chồng đến nhà chờ con dâu suốt 8 tiếng rồi đưa ra một đề nghị khó xử

* Bài viết được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu, do tài khoản có nickname "mẹ của hai con" chia sẻ, đang thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Sáng hôm đó, tôi đi xin việc xong, tiện thể ghé qua nhà bạn chơi một chút. Về đến nhà, thấy bố chồng ngồi ở ghế sofa, tôi mới tá hỏa: ông đã chờ suốt 8 tiếng!

Tôi ngạc nhiên, hỏi sao bố không gọi điện thì ông bảo: “Điện thoại hết pin, bố lại không mang sạc. Không biết nhà con có sạc không nên thôi, ngồi chờ vậy”. Câu trả lời khiến tôi vừa buồn cười, vừa áy náy.

Không thấy hai đứa nhỏ đâu, bố liền hỏi. Tôi đành nói thật là đang để các con sang bên ngoại chơi vài hôm, vì hiện tại đang nghỉ hè. Thấy bố lên bất ngờ thế này, tôi vội gọi điện nhờ em trai chở hai đứa về gấp. Hai con tôi vốn vẫn thường nhắc ông nội, chắc chắn khi gặp lại sẽ mừng lắm.

Như thói quen cũ, hễ lên nhà tôi là bố chồng tự nhiên dọn dẹp, nấu ăn. Hồi mới làm dâu tôi thấy hơi phiền, nhưng dần rồi cũng quen, thậm chí còn thấy may mắn vì được quan tâm. Bố vốn kỹ tính, lại chỉ có mỗi chồng tôi là con trai duy nhất nên càng chú ý từng chuyện nhỏ nhặt.

"Bố lên có chuyện gì không hay chỉ lên chơi thôi", tôi vừa nói vừa cất vội đống đồ ăn lấy từ nhà mẹ về. Trong lòng cũng nơm nớp lo là có chuyện gì đó thật.

Căng thẳng, mâu thuẫn nảy sinh giữa bố chồng và con dâu. Ảnh minh họa.

Ông cất giọng: “Vẫn là chuyện cũ thôi. Nhưng tiện hôm nay có việc lên thành phố, bố muốn nói trực tiếp cho rõ. Bố nghĩ con nên theo chồng, tới chỗ nó làm mà ở, rồi tìm việc ở đó luôn. Vợ chồng xa nhau mãi thì không ổn. Hai đứa nhỏ thì để ông bà chăm sóc. Con còn trẻ, đi đi rồi kiếm tiền. Ở đây vất vả làm gì?”.

Nghe xong, tôi lặng người. Bao nhiêu lần ông bà gọi điện nhắc tôi chuyện này rồi, nhưng hôm nay nghe trực tiếp vẫn thấy áp lực.

Chồng tôi đi làm xa đã hơn 2 tháng, làm quản lý trang trại cho người quen, dự kiến ít nhất 1-2 năm mới ổn định. Tôi thì vừa mất việc, trước giờ chỉ làm nhân viên cho các quán ăn, cửa hàng, thu nhập bấp bênh. Mấy hôm nay tôi cũng đi tìm việc mới nhưng đúng là cạnh tranh, lại phải lo cho hai đứa nhỏ nên chưa chốt được.

Tôi biết ở chỗ chồng cũng có công việc phù hợp cho mình, nhưng đồng nghĩa là tôi phải xa con. Bé lớn mới lớp 1, bé nhỏ mới 5 tuổi, vẫn còn tập đánh vần. Tôi muốn con được học ở thành phố, có môi trường và bạn bè tốt hơn. Tôi cũng có niềm tin rằng ở đây mình vẫn tìm được việc.

Tôi nén cảm xúc, giải thích: “Bố ạ, con hiểu bố muốn tốt cho các cháu, nhưng con cũng muốn các con học trong môi trường tốt, có bạn bè và cơ hội học hành đầy đủ. Con cũng đang trong quá trình tìm việc, nếu đi theo chồng ngay sẽ khó khăn”.

Bố chồng muốn đưa các cháu về quê. Ảnh minh họa.

Chồng tôi vừa đi làm xa nhà 2 tháng, ngày nào mẹ chồng rồi bố chồng cũng gọi điện bảo tôi nếu không tìm được việc thì đi theo chồng mà làm, gửi con về cho ông bà chăm.

Bố chồng im lặng, ánh mắt ông thoáng vẻ không hài lòng. Ông cho rằng tôi đang “cố chấp”, rằng để các cháu về quê học cũng chẳng sao, có ông bà kèm cặp, lớn lên rồi cũng nên người.

Trong lòng tôi dậy sóng. Tôi hiểu ông làm vậy là vì thương, vì mong gia đình gần nhau, nhưng tôi không thể ép mình làm điều bản thân không muốn.

Đúng lúc này thì hai đứa con của tôi cũng được cậu chở về, chúng nhanh chóng leo lên ghế sofa ôm ông. Tôi vừa mừng vì bố yêu thương các cháu, vừa lo vì mâu thuẫn chưa thể giải quyết trong ngày. Ông cũng cười, đôi khi dỗ các cháu: “Ông ở quê buồn, các cháu về chơi với ông thì vui hơn”.

Tôi lặng nhìn, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Gia đình nào cũng có những quan điểm khác nhau, nhưng tình yêu thương là sợi dây kết nối. Tôi hiểu rằng bố chồng không hề ép buộc, chỉ muốn nói ra cảm xúc và mong muốn. Tôi cũng mừng vì bố mẹ chồng quan tâm, yêu thương nhưng cũng vừa lo, như này chẳng phải là áp lực, ép tôi làm điều mình không muốn.

Có cách nào không mọi người ơi?

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận đã để lại, tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, kể lại rằng họ cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự: bố mẹ hai bên thường xuyên can thiệp vào chuyện học hành, nơi ở hay thậm chí là công việc của vợ chồng. Trong nhiều gia đình, con cái được gửi về quê cho ông bà nội ngoại chăm sóc, cha mẹ thì đi làm ăn xa – một mô hình khá phổ biến trong xã hội hiện nay.

Một bộ phận người dùng mạng đứng về phía người bố chồng trong câu chuyện. Họ cho rằng, ông bà thực chất xuất phát từ tình thương, mong muốn con cái có điều kiện làm việc, kiếm tiền để sau này lo cho tương lai. Việc để cháu về quê học với ông bà cũng không hẳn là xấu, bởi môi trường ở quê tuy thiếu thốn hơn nhưng lại nhiều tình cảm gắn kết, trẻ con được bao bọc trong vòng tay của gia đình lớn.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái ngược. Nhiều người cho rằng phụ nữ ngày nay cần được quyền tự chủ trong việc quyết định cách sống của mình, miễn sao vẫn đảm bảo trách nhiệm với con cái.

Theo họ, việc ép buộc con dâu phải rời bỏ nơi đang ở, đưa con về quê hay đi theo chồng làm việc, nếu không dựa trên sự tự nguyện, sẽ dễ trở thành gánh nặng tinh thần. Không ít bình luận nhấn mạnh: “Đừng nhân danh tình thương để áp đặt. Mỗi gia đình có một lựa chọn, và điều quan trọng nhất là sự đồng thuận chứ không phải sự hy sinh ép buộc”.

Nguồn: Xiaohongshu.