Chồng bảo có điều hòa rồi mua máy hút ẩm phí tiền, tôi chỉ hỏi: “Anh có phải lau nhà ngày 3 lần không?”

Mùa nồm còn chưa tới hẳn mà nhà tôi đã bắt đầu lục đục. Sàn nhà dính chân, quần áo phơi trong nhà lâu khô, chăn ga lúc nào cũng có cảm giác ẩm tay. Tôi đề cập đến chuyện mua máy hút ẩm thì chồng phản đối ngay. Nhà có điều hòa rồi, bật chế độ làm khô là được, mua thêm máy làm gì cho tốn tiền.

Cãi nhau không to tiếng, nhưng đủ để cả hai đều thấy khó chịu. Vì thực tế là nồm vẫn nồm, còn bật điều hòa thì lại lạnh.

Người chịu trận nhiều nhất luôn là người muốn mua thêm đồ

Với tôi, điều hòa không phải không hút ẩm, mà là dùng rất khó chịu. Trời nồm thường không nóng, nhiều hôm còn se lạnh. Bật điều hòa để hút ẩm thì phòng lạnh hẳn, tắt đi thì ẩm quay lại. Cứ bật rồi tắt cả ngày, cảm giác lúc nào cũng lưng chừng.

Chế độ làm khô thì đỡ lạnh hơn, nhưng chỉ hiệu quả trong phòng kín. Phòng bếp, lối đi nằm ngoài khu vực điều hòa thì vẫn ẩm. Lau nhà buổi sáng, trưa đi lại vẫn trơn, chiều đi làm, rồi tối ăn cơm xong lại phải lau tiếp. Cái tôi cần không phải là hút ẩm nhanh trong 30 phút, mà là cả ngày trong nhà phải dễ chịu.

“Anh có phải lau nhà ngày 3 lần không?” - tôi hỏi 1 câu khiến chồng phải im lặng mà suy nghĩ sau cuộc tranh cãi (Ảnh minh họa)

Điều hòa không sai, nhưng mùa nồm không phải lúc nào cũng nóng

Chồng tôi bảo vệ quan điểm rất kỹ. Điều hòa hút ẩm nhanh, bật một lúc là thấy khác ngay. Điều đó đúng. Nhưng nó chỉ đúng khi trời nóng hoặc ấm. Còn mùa nồm miền Bắc thì ẩm nhưng không nóng, có khi còn lạnh.

Lúc đó, điều hòa chỉ phù hợp để bật ngắn hạn. Còn để chạy lâu thì quá lạnh, đặc biệt là buổi tối. Vấn đề không nằm ở việc điều hòa kém, mà là nó không sinh ra để “chịu trận” suốt cả ngày trong thời tiết nồm mát.

Sau vài ngày tìm hiểu, tôi chọn Lumias D6S-20L, một mẫu máy hút ẩm công suất 20L, hướng đến dùng ổn định lâu dài hơn là hút nhanh tức thì.

Chiếc máy hút ẩm nhà tôi chọn mua, giá không quá đắt, tốc độ hút cũng bình thường chứ không phải hàng cao cấp xịn xò gì.

Máy có thiết kế đứng, gọn gàng, tông trắng, đặt trong phòng khách không quá vướng. Trọng lượng hơn 11kg nhưng có bánh xe nên di chuyển giữa các phòng khá nhẹ.

Hiệu quả hút ẩm: không “bật là khô”, nhưng đủ rõ để thấy dễ chịu

Điểm dễ nhận ra nhất là máy không làm lạnh phòng. Có thể bật từ sáng đến chiều mà không bị gai người hay lạnh tay. Sau khoảng 1 tiếng, độ ẩm giảm rõ, sàn nhà bớt dính, không khí nhẹ hơn hẳn.

Máy không tạo cảm giác khô đột ngột như điều hòa, nhưng duy trì được độ ẩm ổn định. Quần áo phơi trong nhà đỡ mùi, chăn ga không còn ẩm tay khi nằm. Dùng vài ngày liên tục mới thấy giá trị của việc “khô đều cả ngày”, chứ không phải khô nhanh một lúc rồi thôi.

Bật máy lên khoảng 1 tiếng là độ ẩm giảm được từ khoảng 90% còn 70%.

Bình chứa nước 4.9L là một lợi thế rõ ràng. Những ngày nồm nặng, bật máy cả buổi mới cần đổ nước một lần. Nếu không muốn canh đổ, máy cũng hỗ trợ gắn ống xả trực tiếp để chạy lâu ngày.

Có điểm trừ, và không nhỏ nếu dùng sai thời điểm

Điểm trừ lớn nhất của Lumias D6S-20L là tiếng ồn. Máy không ồn kiểu khó chịu như máy khoan, nhưng rõ ràng là to hơn quạt máy thông thường. Ban ngày thì chấp nhận được, nhưng ban đêm để trong phòng ngủ thì khá khó chịu, nhất là với người nhạy tiếng động. Vì vậy, máy phù hợp để chạy ban ngày, hoặc đặt ở không gian sinh hoạt chung, không nên dùng lúc ngủ.

Ngoài ra, bánh xe của máy khá tiện để di chuyển quanh nhà nhưng tôi nhận ra 1 điểm trừ là không có phanh. Nhà nào có con nhỏ đang tuổi tập bò, tập đi nên cẩn thận các bé bám lên máy rồi ngã.

Máy có điểm trừ lớn nhất là ồn, ồn hơn nhiều các loại quạt máy thông thường nên không hợp dùng ban đêm lắm.

Nhà tôi thấy đáng, nhưng không phải ai cũng cần mua

Sau khoảng 1 tuần thời gian dùng, tôi mới thấy mình đã thực sự bớt mệt trong mùa nồm. Máy hút ẩm không thay thế điều hòa, nhưng giải quyết được cảm giác ẩm ướt kéo dài cả ngày - thứ khiến cả hai vợ chồng khó chịu nhất trước đó. Điều hòa vẫn dùng, nhưng chỉ cho những lúc cần hút ẩm nhanh trong phòng ngủ.

So với điều hòa, Lumias D6S-20L kém hơn ở tốc độ hút ẩm ban đầu. Nếu cần làm khô nhanh trong phòng kín, điều hòa vẫn hiệu quả hơn, đặc biệt là những hôm trời ấm. Chỉ cần bật một lúc là thấy không khí khô rõ rệt. Máy hút ẩm không cho cảm giác “bật là thấy” như vậy.

Bù lại, máy hút ẩm hơn điều hòa ở khả năng dùng lâu. Máy không làm lạnh phòng, có thể chạy cả ngày mà không gây khó chịu. Trong điều kiện trời nồm mát, đây là điểm rất quan trọng, vì điều hòa càng hút ẩm mạnh thì phòng càng lạnh, khó duy trì lâu dài.

Tất nhiên, máy hút ẩm cũng không hoàn hảo. Tiếng ồn của máy rõ ràng lớn hơn quạt máy thông thường, nên không phù hợp để dùng ban đêm hoặc trong phòng ngủ. Ngoài ra hàng ngày cũng cần nhớ đổ nước trong bình chứa đi chứ không tự xả 100% tiện như điều hòa, trừ khi đặt 1 chỗ và có đường xả nước gần máy.

Với nhà tôi, đổi lại việc ban ngày không còn cảm giác ẩm ướt, dính nhớp suốt nhiều tiếng, những điểm trừ đó vẫn chấp nhận được. Điều hòa vẫn cần, nhưng chỉ dùng khi cần hút ẩm nhanh trong thời gian ngắn. Còn để “chịu trận” cả ngày mùa nồm, máy hút ẩm rõ ràng làm tốt hơn. Và đó cũng là lý do cuối cùng khiến tôi chọn mua máy hút ẩm này, dù nhà đã có điều hòa sẵn.