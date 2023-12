Chọn quà biếu tặng Tết 2024 – Càng thiết thực càng chân tình

Khi đề cập đến ẩm thực Việt nói chung, mâm cỗ Tết – với sản phẩm luôn được chế biến trong mỗi bữa ăn là dầu ăn, được nhắc đến với ý nghĩa tôn vinh sự chia sẻ và sum vầy đoàn viên của người Việt.



Dầu ăn được chế biến trong mâm cỗ Tết, là một minh chứng sinh động, khắc họa rõ nét đạo lý "Tặng dầu ăn là tặng sự giàu sang, sung túc" và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ ngàn đời nay.

Nhờ đó, trong giỏ quà Tết của các đơn vị hoặc cửa hàng luôn có 1, 2 hoặc nhiều hơn chai dầu ăn, sau đó sẽ chọn thêm tương ớt, tương cà, giò, chả, bánh chưng… Thế là đầy đủ cho một món quà Tết đong đầy tình cảm và ý nghĩa.

Các hộ gia đình thường lựa chọn các thương hiệu dầu ăn truyền thống và được bảo chứng về độ uy tín, đóng trong hộp đẹp dùng để biếu tặng, bởi Tết nhà nào cũng cần dầu ăn cho nhu cầu chế biến, mâm cơm sum vầy. Tường An là một trong những thương hiệu được chị em nội trợ chọn mua, bởi màu sắc vàng óng và ý nghĩa của dầu ăn là biểu trưng cho mọi việc hanh thông và thuận lợi trong năm mới. Thương hiệu này được ưa chuộng vì màu sắc, ý nghĩa tốt lành và thiết kế bao bì tinh tế, phù hợp với những người yêu thích sản phẩm truyền thống, an toàn.

Tiện lợi hơn khi giỏ quà dầu ăn được chăm chút trong thiết kế bao bì dễ cầm, nắm và làm quà tặng người thân dịp Tết

Trong bối cảnh kinh tế phục hồi, doanh nghiệp vẫn duy trì việc làm và tặng quà Tết cho nhân viên như một lời cảm ơn. Tùy theo ngân sách, doanh nghiệp chọn quà phù hợp, thường là thực phẩm từ thương hiệu uy tín. Với những doanh nghiệp có ngân sách vừa phải thường ưu tiên chọn các ngành hàng thực phẩm thiết thực với giá thành hợp lý đến từ những thương hiệu uy tín để làm quà. Có thể là hộp quà với bộ sản phẩm dầu ăn vừa túi tiền cũng có thể dầu ăn là một thành phần trong giỏ quà tặng thiết yếu mà doanh nghiệp tặng người lao động cuối năm (nước mắm, bột ngọt, đường, dầu ăn…).



Đại diện một cơ quan xí nghiệp sản xuất quần áo cho biết, mỗi năm, công đoàn công ty đều lắng nghe những đóng góp của công nhân về việc nên chọn sản phẩm nào để tặng quà Tết cho toàn thể người lao động. Đến 95% anh em đồng ý chọn những sản phẩm thiết thực vì vừa đáp ứng nhu cầu biếu tặng, thể hiện trọn vẹn lòng tri ân của người tặng vừa thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng ngày Tết của người nhận. Do đó, nhiều năm nay, những sản phẩm phổ thông phục vụ cho việc nấu nướng những món ngon Tết như dầu ăn Tường An… luôn được ưu tiên chọn mua làm quà Tết cho CBCNV.

Xu hướng quà tặng thiết yếu như dầu ăn lên ngôi trong những ngày cuối năm

Chủ tịch Công đoàn một công ty thực phẩm ở TP. Hồ Chí Minh cho biết công ty đã lên kế hoạch Tết cho CBCNV từ đầu năm. Mỗi phần quà Tết có giá trị ít nhất 1 triệu đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, lạp xưởng, đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm và dầu ăn. Công ty chú trọng chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, nên chỉ chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín như Tường An với những sản phẩm được thiết kế theo chủ đề Xuân vui tươi cùng tên gọi ý nghĩa vì quà Tết phải Xuân, phải ý nghĩa, cũng như thể hiện được sự Cát Tường, An Khang của năm mới.



Nhu cầu tăng nhanh từ các doanh nghiệp, hộ gia đình, các doanh nghiệp tận dụng thời điểm, sản xuất lượng lớn hàng hóa để phục vụ lượng tiêu thụ.

Mỗi hộp quà Tết Tường An năm nay, với thông điệp Tết có Tường An – Cát Tường An Khang, đều được trang bị bao bì cao cấp, có sắc đỏ và xanh làm chủ đạo, hoa mai hoa đào, hình ảnh gia đình đoàn viên quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Hộp quà Tết Tường An thu hút sự quan tâm của phụ nữ nội trợ, góp phần bắt đầu một năm mới hạnh phúc trọn vẹn và thành công.



Trong rất nhiều thương hiệu dầu ăn hiện nay trên thị trường, Tường An nổi tiếng là thương hiệu đại diện cho những tinh túy của dầu ăn truyền thống nguyên bản. Sự tận tâm của nhà sản xuất, những giọt dầu ăn sóng sánh sắc vàng óng, tốt cho sức khoẻ, đã chinh phục nhiều người tiêu dùng khó tính.

Thành lập từ 1977, Tường An là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong sản xuất dầu ăn và chất béo từ thực vật. Đồng hành 46 năm cùng người Việt, Tường An đạt nhiều giải thưởng như "Thương hiệu Quốc Gia", Top 10 Công ty thực phẩm uy tín 2023, Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao hơn 25 năm và giữ vị trí Top 1 thị phần ngành bơ thực vật tại Việt Nam hơn 10 năm (Theo số liệu nghiên cứu thị trường từ Euromonitor, 2022).

