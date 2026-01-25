Chọn đúng khung giờ tập luyện để đạt hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe

Ảnh minh hoạ

Nhiều người cho rằng chỉ cần vận động thường xuyên là đủ để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp với nhịp sinh học có thể giúp tối ưu hiệu quả, thậm chí mang lại kết quả rõ rệt hơn mà không cần tăng cường độ hay thời lượng tập.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ trên 56 tình nguyện viên khỏe mạnh trong suốt 12 tuần đã mang đến những kết quả đáng chú ý. Các nhà khoa học nhận thấy, thời điểm tập luyện có ảnh hưởng khác nhau đến cơ thể, nhưng không theo một khuôn mẫu cố định cho tất cả.

Thay vào đó, hiệu quả tập thể dục thay đổi theo giới tính, mục tiêu tập luyện (giảm mỡ, tăng cơ hay cải thiện sức bền) và nhịp sinh học cá nhân.

Mỗi người sở hữu một "đồng hồ sinh học" riêng. Có người tỉnh táo, giàu năng lượng từ sáng sớm, nhưng cũng có người chỉ thực sự sung sức vào buổi chiều hoặc tối. Việc ép bản thân tập luyện trái với nhịp sinh học không chỉ làm giảm động lực mà còn dễ gây mệt mỏi, dẫn đến bỏ cuộc.

Các chuyên gia cho rằng, hiểu rõ thời điểm cơ thể đạt trạng thái tốt nhất là bước quan trọng để xây dựng thói quen tập luyện bền vững.

Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể nhận được lợi ích khác nhau tùy theo thời điểm tập luyện. Tập thể dục vào buổi sáng được ghi nhận giúp giảm mỡ bụng và hỗ trợ kiểm soát huyết áp tốt hơn. Ngoài ra, vận động sớm còn góp phần điều chỉnh nhịp ngủ thức, đặc biệt có lợi với những người thường xuyên thức khuya.

Trong khi đó, các bài tập cường độ cao vào buổi tối lại phù hợp hơn với mục tiêu tăng cơ và cải thiện sức mạnh. Thời điểm này, cơ bắp đã được "làm nóng" suốt cả ngày và sẵn sàng cho các bài tập nặng hơn.

Ngược lại với phụ nữ, nam giới trong nghiên cứu đạt kết quả tốt hơn khi tập luyện vào buổi chiều tối. Các bài tập sau giờ làm việc giúp giảm huyết áp hiệu quả và hạn chế cảm giác kiệt sức.

Đặc biệt, sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt và sức bền của nam giới thường đạt mức cao nhất vào cuối ngày, khiến đây trở thành thời điểm lý tưởng cho các bài tập tạ hoặc vận động cường độ cao.

Dù khoa học chỉ ra sự khác biệt về hiệu quả tập luyện theo thời gian và giới tính, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh duy trì thói quen vận động đều đặn mới là yếu tố quyết định.

Lý do chính xác cho những khác biệt này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Vì vậy, thay vì quá cứng nhắc, mỗi người nên thử nghiệm các khung giờ khác nhau để tìm ra thời điểm khiến bản thân cảm thấy thoải mái, nhiều năng lượng và có động lực tập luyện nhất.

Suy cho cùng, tập thể dục không phải là cuộc đua thành tích, mà là hành trình dài để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.