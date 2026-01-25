Người phụ nữ 35 tuổi tử vong giữa đêm khuya vì thói quen uống nước "chẳng giống ai"

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện các trường hợp tử vong liên quan đến thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Trên mạng xã hội, một câu chuyện từng xảy ra tại Trung Quốc cũng được cư dân mạng chia sẻ lại, thu hút nhiều sự chú ý và lo ngại.

Theo thông tin được lan truyền, nạn nhân là Lin Xin (35 tuổi, Trung Quốc). Khi còn sống, người phụ nữ này có lối sinh hoạt khá lành mạnh: không sử dụng rượu bia, thuốc lá, chỉ mắc mỡ máu nhẹ nên hạn chế ăn thịt và gần như tránh hoàn toàn chất béo. Tuy nhiên, vào một đêm khuya, Lin Xin bất ngờ lên cơn đau tim dữ dội và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Khi tới bệnh viện, nạn nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nguy kịch. Dù được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, người phụ nữ vẫn không qua khỏi. Sau quá trình tìm hiểu và đánh giá nguyên nhân, các bác sĩ xác định việc uống quá nhiều nước ngọt trong thời gian dài, đặc biệt là thói quen sử dụng vào ban đêm, chính là yếu tố dẫn đến cái chết thương tâm này.

Người phụ nữ 35 tuổi tử vong vì uống nước ngọt hàng ngày thay nước lọc. Ảnh minh họa.

Được biết, Lin Xin thường không thích uống nước lọc, khi khát hoặc muốn uống nước thì cô sẽ uống trực tiếp nước ngọt có ga hoặc nước hoa quả hầu như hàng ngày.



Trước khi qua đời, tủ lạnh trong nhà Lin Xin chứa đầy các loại nước ngọt, cô thường dùng chúng thay nước đun sôi để uống như nước lọc.

Theo các chuyên gia, đây cũng chính là "máy gia tốc" cuộc đời cô ấy, đẩy nó đến gần với cơn nhồi máu cơ tim, cướp đi sinh mạng của cô.

Các loại nước uống như nước ngọt có ga, nước hoa quả trong quá trình sản xuất sẽ cho thêm nhiều đường và phụ gia, thỉnh thoảng uống một lần sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể.

Lượng đường dư thừa này sẽ được chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể và được tích tụ, thậm chí, mỡ thừa đi vào máu sẽ làm tốc độ máu chảy chậm lại, tăng lipid trong mạch máu.

Chia sẻ về trường hợp này, Giáo sư Hu Dayi, một chuyên gia nổi tiếng về tim mạch của Trung Quốc, từng đề xuất rằng kiểm soát chặt chẽ lượng đường và muối ăn vào là bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Điều này đặc biệt quan trọng khi trong vòng 20 năm qua, tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ vẫn luôn là 2 căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê.

Để bảo vệ sức khỏe các chuyên gia khuyên rằng:

- Ăn ít thức ăn nhiều muối, chiên rán và nhiều dầu mỡ.

- Tránh rượu bia và thuốc lá.

- Đi ngủ sớm và dậy sớm, không thức khuya, tập thể dục thường xuyên.

Tác hại uống quá nhiều nước ngọt, không phải ai cũng biết

- Nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ: Uống nước ngọt hàng ngày khiến cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện có hàm lượng fructose cao, có thể khiến gan bị quá tải và dẫn đến tích tụ thêm chất béo, dễ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

- Nguy cơ béo phì: Có nhiều bằng chứng cho thấy, tiêu thụ đồ uống có đường là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra nạn dịch béo phì. Những người sử dụng đồ uống này không thấy no như khi họ ăn cùng lượng calo như vậy từ thực phẩm do đó sẽ không bù trừ bằng cách ăn ít đi.

- Khả năng gây bệnh đái tháo đường: Việc tiêu thụ nước ngọt thường xuyên khiến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, đóng vai trò quan trọng trong việc khởi phát bệnh đái tháo đường type 2.

- Gây hại cho thận: Uống nước ngọt có hàm lượng đường cao dễ làm tăng nồng độ acid uric trong cơ thể. Điều này có thể khiến các tinh thể hình thành trong thận, dẫn đến sỏi thận. Vì vậy, nên cắt giảm lượng nước ngọt để bảo vệ thận và các bộ phận khác của cơ thể.

- Ảnh hưởng tới xương: Một số nghiên cứu cho thấy rằng acid photphoric, được tìm thấy trong nhiều loại nước ngọt có ga, có thể cản trở sự hấp thụ canxi, làm xương yếu đi và tăng nguy cơ gãy xương. Trên thực tế, Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu vào tháng 9/2014 cho thấy rằng mỗi loại nước ngọt mà những người tham gia tiêu thụ trong ngày làm tăng nguy cơ bị gãy xương hông lên mức đáng lo ngại là 14%.

- Nguy cơ sâu răng: Đường bổ sung và acid trong nước ngọt có thể ăn mòn men răng, lớp ngoài cùng của răng, dẫn đến sâu răng. Nếu bạn uống đồ uống có đường, hãy chủ động vệ sinh răng miệng ngay sau đó là việc làm cần thiết cho sức khỏe răng miệng. Nên dùng ống hút để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp đồ uống vào răng và súc miệng bằng nước ngay sau đó.