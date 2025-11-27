"Choáng" với những thông tin tra cứu được về Á quân Olympia Nguyễn Thành Vinh tại Úc: QUÁ GIỎI!

Mới đây, tờ nhật báo The Australian đã công bố “2026 Research Magazine” - bảng xếp hạng các trường đại học và nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng nhất năm 2026. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.

Theo giới thiệu, PGS Nguyễn Thành Vinh (Vinh Nguyen) là người có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu. Hiện anh là Phó giáo sư (Associate Professor) tại UNSW - trường xếp hạng top 20 thế giới theo QS 2026.

Nghiên cứu của Nguyễn Thành Vinh tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm.

Nguyễn Thành Vinh được trang The Australian vinh danh

PGS Nguyễn Thành Vinh không phải là cái tên xa lạ. Anh chính là Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Nguyễn Thành Vinh sang Sydney, Úc để học ngành hóa học công nghiệp tại Đại học New South Wales. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện tiến sĩ về hóa học hữu cơ dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Michael Sherburn tại Đại học Quốc gia Úc, Canberra. Anh đã nghiên cứu phát triển các phương pháp tổng hợp mới ứng dụng trong tổng hợp sản phẩm tự nhiên và tham gia vào thiết kế cũng như tổng hợp các phân tử chủ tổng hợp khổng lồ phục vụ mô phỏng hệ thống chuyển giao thuốc.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2010, Nguyễn Thành Vinh sang Viện Hóa học Hữu cơ, RWTH Aachen, Đức để làm việc trong nhóm Giáo sư Dieter Enders về organocatalysis, dưới học bổng sau tiến sĩ Alexander von Humboldt.

Năm 2013, Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 1 chuyển đến Đại học Curtin (Perth, Úc) để thành lập nhóm nghiên cứu độc lập của riêng mình. Năm 2015, anh trở lại UNSW (Sydney) đảm nhận vị trí Giảng viên/ Học bổng ARC DECRA tại Trường Hóa học. Anh được thăng Giảng viên cao cấp vào năm 2018 và bắt đầu học bổng ARC Future Fellowship vào năm 2019.= và được thăng Phó Giáo sư vào năm 2021.

Hiện nay, các lĩnh vực nghiên cứu chính của anh bao gồm organocatalysis, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp các hợp chất tự nhiên và có hoạt tính sinh học, tổng hợp bất đối xứng và hóa dược.

Nguyễn Thành Vinh

Ấn tượng với thành tích học thuật của cựu Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 1

Tra cứu thông tin trên website của trường UNSW, trang Google Scholar và trang nhóm nghiên cứu của Nguyễn Thành Vinh tại trường UNSW, nhiều người không khỏi thán phục trước bảng thành tích dày đặc của anh tại Úc.

Theo đó, về sự nghiệp học thuật độc lập, Nguyễn Thành Vinh từng giành được các giải thưởng:

2018-2022: Học bổng ARC Future Fellowship

2016: Giải thưởng và Huy chương Athel Beckwith Lectureship từ RACI Organic Chemistry Division cho nhà hóa hữu cơ xuất sắc giai đoạn đầu sự nghiệp.

2015-2018: Giải thưởng ARC Discovery Early Career Researcher Award (DECRA).

2014: Giải thưởng Thieme Chemistry Journal Award cho các học giả xuất sắc giai đoạn đầu sự nghiệp.

2013-2017: Early Career Researcher Curtin Research Fellowship.

Học bổng sau tiến sĩ:

2011-2013: Học bổng Alexander von Humboldt Postdoctoral Fellowship tại RWTH Aachen, Đức.

Đại học - Sau đại học:

2005: Giải Era Polymer Prize cho “Luận văn Nghiên cứu Xuất sắc nhất” ngành Hóa học Công nghiệp - UNSW

2002: Giải June Griffith Memorial Prize cho thành tích xuất sắc môn Hóa học Cấp độ 1 tại School of Chemical Science - UNSW

2002 - 2005: Học bổng Australia Development Scholarship (AusAID) để học tập tại UNSW.

Thông tin về các bài báo của Nguyễn Thành Vinh trên trang Google Scholar

Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 1 còn là: Thành viên MRACI của Royal Australian Chemical Institute (RACI); Thành viên trọn đời Alexander von Humboldt Research Network. Anh thường xuyên làm referee cho các tạp chí uy tín như: Nature Catalysis, Nature Chemistry (Springer); Journal of the American Chemical Society, Accounts of Chemical Research, Organic Letters, ACS Catalysis, Journal of Organic Chemistry (ACS); Chemical Communications, RSC Advances, Organic & Biomolecular Chemistry, New Journal of Chemistry (RSC);...

Từ năm 2001 - 2025, Nguyễn Thành Vinh đã công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Các chỉ số trích dẫn duy trì ở mức cao và ổn định, cho thấy những đóng góp của anh được cộng đồng nghiên cứu quốc tế ghi nhận và sử dụng rộng rãi.