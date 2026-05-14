'Choáng' trước cuộc cải tổ giáo dục tại một quốc gia tỷ dân: Trẻ 5 tuổi tự tin diễn thuyết bằng tiếng Anh, lên 18 phải thành thạo 4 ngôn ngữ

Nhìn vào danh sách lãnh đạo tại những tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, người ta không khỏi ngạc nhiên trước số lượng nhân vật gốc Ấn. Sundar Pichai tại Google, Satya Nadella tại Microsoft hay Arvind Krishna tại IBM là những ví dụ điển hình. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là thành quả của một chiến lược quốc gia dài hạn?

Ngôn ngữ: Chìa khóa mở cửa lòng tin

Tại Sardar Patel Vidyalaya, một trong những trường tư thục danh tiếng nhất New Delhi, việc đào tạo lãnh đạo bắt đầu từ khả năng thấu hiểu người khác. “Đến khi tốt nghiệp ở tuổi 18, học sinh của chúng tôi thông thạo bốn ngôn ngữ”, Hiệu trưởng Anuradha Joshi chia sẻ.

Trong một quốc gia đa sắc tộc với khoảng 1.600 ngôn ngữ và phương ngữ, giáo dục đa ngôn ngữ được coi là cốt lõi để xây dựng năng lực lãnh đạo. Tại đây, trẻ em từ 3 đến 18 tuổi học tập cùng nhau trên một khuôn viên, giúp xóa nhòa ranh giới về độ tuổi, ngôn ngữ và tôn giáo.

Ấn Độ coi việc ăn uống cùng nhau là một phần không thể thiếu của giáo dục. Tại Sardar Patel Vidyalaya, 200 trẻ mầm non cùng ăn trưa tại một địa điểm để học cách thấu hiểu sự khác biệt và xây dựng mối liên kết gia đình ngay từ khi lên 6.

Bên cạnh sự tự do, giáo dục Ấn Độ còn quan sát trẻ cực kỳ tỉ mỉ. Phụ huynh nhận được bảng điểm hai lần một năm với các tiêu chí khắt khe như: trẻ ứng xử ra sao khi bạn khác gặp rắc rối, hay phản ứng thế nào trước một vấn đề khó. Hệ thống này khuyến khích trẻ phản ứng linh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau ngay từ khi lên 3.

Tầm nhìn chiến lược “Chính sách Giáo dục Quốc gia 2020”

Năm 2020, Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện cuộc cải tổ giáo dục lớn nhất trong ba thập kỷ với Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP2020). Chính sách này coi đa ngôn ngữ là ưu tiên quốc gia, dựa trên nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 2 đến 8 tuổi có khả năng hấp thụ ngôn ngữ cực nhanh và mang lại lợi ích nhận thức to lớn.

Sự đầu tư này đang lan rộng khắp cả nước. Tại trường mầm non Apollo Juniors (Gujarat), trẻ 5 tuổi đã bắt đầu thực hiện các bài diễn thuyết ngắn bằng tiếng Anh để xây dựng sự tự tin. Chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình Ấn Độ đạt 112 tỷ USD vào năm 2024, tăng 53% so với năm 2020.

Thế hệ của kỷ nguyên AI

Với dân số dưới 17 tuổi vượt quá 400 triệu người, Ấn Độ đang sở hữu lợi thế nhân khẩu học khổng lồ để chuyển đổi thành năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). NEP2020 khẳng định: hơn 85% sự phát triển não bộ của trẻ diễn ra trước 6 tuổi, do đó mục tiêu là đảm bảo mọi trẻ em đều sẵn sàng đến trường vào năm 2030.

Đây không chỉ là một chiến lược nhân lực thông thường, mà là một dự án quốc gia đầy tham vọng nhằm nâng cấp trí tuệ con người. Những đứa trẻ đang lớn lên với khả năng ngôn ngữ sắc bén, sự am hiểu công nghệ và khát vọng mãnh liệt chính là thế hệ của thế kỷ AI.

Giữa lúc AI tiến bộ thần tốc, câu hỏi về việc con người nên vun đắp điều gì cho bản thân có thể được tìm thấy ngay trong những lớp học tại quốc gia 1,4 tỷ dân này.

Theo: Nikkei