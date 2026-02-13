Choáng ngợp với "bữa tiệc nhan sắc" quy tụ dàn sao cực khủng từ Á sang Âu

Tại Tuần lễ Thời trang New York năm nay, giới mộ điệu đã được chứng kiến một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ. Ngay từ hàng ghế đầu (front-row), ống kính truyền thông đã không ngừng chớp nháy khi các gương mặt quyền lực từ Á sang Âu cùng tề tựu. Không còn là những bộ cánh rườm rà hay "gồng mình" để nổi bật, dàn khách mời thượng lưu tại đây dường như đang ngầm khẳng định một tuyên ngôn: Đẳng cấp thực sự nằm ở việc nghệ sĩ điều khiển trang phục, chứ không để thời trang "lạm dụng" chính mình.

Amanda Seyfried

Chiếm trọn "spotlight" của giới truyền thông châu Á chính là Tống Vũ Kỳ (Yuqi). Nữ thần tượng đa tài xuất hiện với vẻ ngoài vừa mềm mại vừa sắc sảo trong thiết kế từ chất liệu viscose độc đáo. Cách cô nàng khéo léo phối chiếc túi Charlie da lộn cùng giày cao gót cổ điển đã tạo nên một hình ảnh hiện đại, thoát ly hoàn toàn khỏi mác "thần tượng đi dự tiệc" thường thấy. Vũ Kỳ cho thấy một sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy thẩm mỹ, biến vẻ đẹp nhẹ nhàng trở thành vũ khí sắc bén giữa dàn sao quốc tế.

Tống Vỹ Kỳ

Ngay bên cạnh đó, "nàng thơ" Hollywood Amanda Seyfried lại khiến dân tình "lạnh sống lưng" theo nghĩa tích cực với vẻ đẹp sắc lạnh. Trong chiếc sơ mi ánh kim bắt sáng phối cùng chân váy dệt jacquard, Amanda tựa như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn bởi sự cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh lịch và chút phá cách ngẫu hứng. Không kém cạnh, "huyền thoại" Pamela Anderson cũng chứng minh danh xưng mỹ nhân nóng bỏng chưa bao giờ là quá khứ. Với lối lên đồ tối giản nhưng đầy cá tính, bà đem đến một làn gió hoài niệm nhưng vẫn đậm hơi thở đương đại, khẳng định phong độ "gừng càng già càng cay" giữa rừng mỹ nhân trẻ tuổi.

Pamela Anderson

Càng về cuối show, bầu không khí càng thêm bùng nổ khi "Người mẫu của năm" Paloma Elsesser xuất hiện. Sự tương phản giữa chiếc áo khoác canvas mạnh mẽ và chân váy mesh xuyên thấu của cô như một lời thách thức mọi quy chuẩn truyền thống. Đó cũng chính là tinh thần mà Tory Burch muốn gửi gắm trong mùa mốt Thu/Đông 2026 này: Sự kinh điển chỉ thực sự thú vị khi được soi qua lăng kính cá nhân.

Show diễn khép lại nhưng dư âm về màn hội ngộ này vẫn còn phủ sóng rộng khắp các trang mạng xã hội. Từ những chiếc ghim cài áo hình cá mòi đầy hóm hỉnh cho đến những bộ váy lụa được xử lý kỳ công, tất cả chỉ làm nền cho sự tỏa sáng của những cá tính riêng biệt.

Sau tất cả, show Tory Burch 2026 không chỉ là một buổi trình diễn thời trang, mà là một bữa tiệc của tự do, nơi các nghệ sĩ thực sự được sống trong thế giới nghệ thuật của riêng mình mà không bị gò bó bởi bất kỳ khuôn mẫu nào.



