Cho vay mua nhà bắt đầu phục hồi

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tính tới tháng 4 vừa qua, dư nợ bất động sản tại TP Hồ Chí Minh đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với tháng trước.

Quy mô tín dụng bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và chiếm tỷ trọng khoảng 28% so với tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, tín dụng đối với nhóm tự sử dụng (vay mua nhà để ở, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở; vay sửa chữa nhà…) vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản, chiếm 65% và đạt 727.000 tỷ đồng, tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 0,65% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, tín dụng nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh đã tăng trưởng trở lại trong 2 tháng gần đây. Đến cuối tháng 4/2025, tổng dư nợ tín dụng nhà ở xã hội đạt 2.764 tỷ đồng, tăng 4,84% so với tháng trước. Trong khi đó, tháng 3/2025 chỉ tăng 1,7% và tháng 2/2025 giảm 2,55%.

Lý giải nguyên nhân khiến tín dụng bất động sản có xu hướng phục hồi, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho rằng, đó là nhờ chính sách lãi suất tốt, sản phẩm tín dụng nhà ở đa dạng và linh hoạt về kỳ hạn, về lãi suất.

Đặc biệt, nhiều tổ chức tín dụng có sản phẩm phù hợp và gắn liền với thu nhập của người vay theo nguyên tắc đảm bảo cuộc sống và an cư lạc nghiệp của người lao động như: gói cho vay nhà ở xã hội; gói tín dụng cho vay nhà ở cho người dưới 35 tuổi và nhiều chương trình tín dụng hấp dẫn khác linh hoạt và hiệu quả.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, một số ngân hàng thương mại đã tung ra các gói tín dụng cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi thấp hơn so với mặt bằng chung từ 1-3 điểm %. Điều này cũng thúc đẩy nhu cầu mua nhà của người dân.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 nhận định, trong thời gian tới, các giải pháp cụ thể về tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản (về giấy tờ hồ sơ pháp lý và sở hữu nhà…), cùng với những gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng thương mại cho vay người trẻ dưới 35 tuổi sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho vay mua nhà.

Việc tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả hoạt động tín dụng này cũng góp phần thúc đẩy hoạt tiêu dùng và thị trường bất động sản, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.