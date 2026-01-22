Cho tiền cũng không tin đây là Quốc Anh và Văn Mai Hương

Tối 21/1, TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi showcase công bố Thỏ Ơi!! - dự án điện ảnh mới của Trấn Thành, chính thức diễn ra. Trước các đơn vị báo chí - truyền thông, dàn cast đã lộ diện với 6 cặp chính gồm Trấn Thành - Pháo, Vĩnh Đam - LyLy và Quốc Anh - Văn Mai Huơng. Quy tụ dàn sao siêu hot, Thỏ Ơi!! hiện là dự án được trông đợi nhất nhì mùa phim Tết 2026.

Song song với buổi showcase, Trấn Thành bất ngờ tung ra poster Thỏ Ơi!!, cả 6 gương mặt cùng xuất hiện trên hình ảnh. Ngó nghiêng vài lần, dân tình tinh ý nhìn ra điểm khác thường ở bộ đôi Văn Mai Hương và Quốc Anh. Giọng ca Mưa Tháng Sáu diện lên mình trang phục sang chảnh, quý phái với tóc mái bằng lạ lẫm, khiến người hâm mộ khó lòng nhận ra.

Quốc Anh còn gây xôn xao hơn với giao diện "trap boy", mặc suit phanh ngực trong khi tóc tai để kiểu xoăn dài. Đây được cho là vai diễn phá cách nhất của Quốc Anh xuyên suốt sự nghiệp, sau nhiều tạo hình trai tốt, ngoan hình hay thư sinh.

Dù vậy, ở buổi showcase, Văn Mai Hương và Quốc Anh lên đồ chỉn chu, ăn mặc tone-sur-tone màu đen. Qua ống kính cam thường, bộ đôi Vbiz gây ấn tượng với visual tràn ngập khung hình, thần thái bừng sáng giữa dàn cast.

Sự khác biệt rõ rệt giữa tạo hình trên poster và diện mạo ngoài đời của Văn Mai Hương - Quốc Anh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi cả hai bước ra từ cam thường vẫn giữ phong độ visual ổn định, thậm chí còn được nhận xét là cuốn hút hơn cả trên poster, dù cho tạo hình còn khá lạ mắt. Mọi người đang cùng kháo nhau săn vé cho suất chiếu sớm để mong được thưởng thức phim nhanh nhất.