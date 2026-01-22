Mỹ nhân được đại gia yêu say đắm suốt 32 năm, tặng biệt thự hoành tráng, nhẫn kim cương

Suốt hơn bốn thập kỷ qua, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My không chỉ là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền vững kéo dài 32 năm bên doanh nhân Hà Tôn Đức.

Ở tuổi ngoài 60, chị vẫn giữ được phong thái sang trọng, cuộc sống viên mãn và được chồng đại gia yêu chiều như bà hoàng.

Nữ hoàng ảnh lịch đình đám một thời

Diễm My sinh năm 1962 tại TP.HCM. Chị bước chân vào làng nghệ thuật từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Việt thập niên 1980-1990. Với vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sâu cuốn hút và thần thái kiêu sa, Diễm My sớm vượt ra khỏi khuôn khổ của một diễn viên thông thường để trở thành biểu tượng nhan sắc của cả một thế hệ.

Nhan sắc diễm lệ của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My thời trẻ

Diễm My là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công song song ở hai lĩnh vực điện ảnh và ảnh lịch - thị trường được xem là “thước đo danh tiếng” của mỹ nhân Việt thời bấy giờ. Hình ảnh của chị phủ sóng rộng khắp trên lịch treo tường, bìa báo, poster phim, giúp Diễm My được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng “Nữ hoàng ảnh lịch”.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Diễm My để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Phía sau cuộc chiến, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, 39 độ yêu … Chị thường đảm nhận những vai phụ nữ đẹp, bản lĩnh, có chiều sâu nội tâm.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm My khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn lui về phía sau, giảm dần hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Chia sẻ với báo chí, nữ diễn viên thừa nhận từng có những trăn trở khi phải tạm gác hào quang. Tuy nhiên, chị cho rằng quyết định này là cần thiết cho sự phát triển lâu dài của tổ ấm và hoàn toàn không có gì tiếc nuối.

Ở tuổi U70, Diễm My vẫn đẹp đầy thần thái, sang trọng

Hiện tại, dù đã rút khỏi làng giải trí nhiều năm, nhưng Diễm My vẫn giữ được thần thái sang trọng và sắc vóc trẻ trung ở tuổi U70. Chị là một trong những mỹ nhân thập niên 1990 có cuộc sống viên mãn nhất, khi vừa nổi tiếng, vừa được chồng yêu chiều lại nắm trong tay khối tài sản kếch xù.

Hôn nhân 32 năm viên mãn bên chồng đại gia

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức - một người đàn ông kín tiếng, điềm đạm nhưng giàu tình cảm. Họ quen nhau khi Diễm My mới 30 tuổi và sau đó hẹn hò khoảng 2–3 năm trước khi quyết định "về chung một nhà".

Khác với nhiều cặp đôi nghệ sĩ - doanh nhân khác, ông Hà Tôn Đức hiếm khi xuất hiện trên truyền thông hay sàn diễn showbiz. Doanh nhân này vốn không ồn ào, nhưng lại là người chồng cực kỳ yêu chiều, tôn trọng và thấu hiểu vợ. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng giúp giữ gìn hôn nhân trọn vẹn hơn 32 năm.

"Nữ hoàng ảnh lịch" được chồng đại gia yêu chiều

Mới đây, Diễm My và ông xã đã chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 32 năm ngày cưới (19/1), thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Trong loạt ảnh, “nữ hoàng ảnh lịch” diện các thiết kế đen – trắng tối giản, khoe thần thái sang trọng, quý phái bên người bạn đời. Cả hai trao nhau những ánh nhìn tình tứ, cho thấy sự gắn bó bền chặt sau hơn ba thập kỷ chung sống.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Diễm My cho biết chị cảm thấy may mắn và biết ơn. Theo "nữ hoàng ảnh lịch", ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, việc lui về chăm sóc gia đình từng khiến chị đắn đo. Tuy nhiên, càng về sau, chị càng nhận ra đó là lựa chọn đúng đắn.

Từ khi kết hôn, Diễm My toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm. Ngoài công việc, vợ chồng chị luôn ưu tiên thời gian cho gia đình và các con. Cả hai đặt sự chia sẻ, thấu hiểu lên hàng đầu, coi đó là nền tảng giúp hôn nhân bền vững. Dù bận rộn, doanh nhân Hà Tôn Đức vẫn dành thời gian cho Diễm My, đồng hành cùng vợ trong những dịp đặc biệt và giữ mối quan hệ thân tình với bạn bè của chị.

Ảnh cưới 32 năm trước của Diễm My và ông xã Hà Tôn Đức

Ảnh chụp kỷ niệm 32 năm ngày cưới mới đây của cặp đôi

Trong suốt 32 năm chung sống, Diễm My nhiều lần chia sẻ sự trân trọng dành cho người bạn đời. Theo nữ diễn viên, hôn nhân giúp chị học được nhiều bài học quý giá. Không chỉ đồng hành về tinh thần, doanh nhân Hà Tôn Đức còn khiến công chúng chú ý khi dành cho vợ những món quà giá trị. Theo một số chia sẻ trước đây của Diễm My, ông xã từng tặng chị nhẫn kim cương 10 carat trị giá lên đến 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Diễm My còn sống trong một căn biệt thự màu trắng, có mặt tiền rộng rãi tọa lạc tại khu Thảo Điền, TP.HCM - khu vực vốn được mệnh danh là nơi ở của giới thượng lưu. Đây là cách thể hiện tình yêu, sự trân trọng mà doanh nhân Hà Tôn Đức dành cho người phụ nữ đã cùng mình xây dựng gia đình suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, vợ chồng Diễm My luôn sống kín tiếng, tránh nói nhiều về vật chất, coi đó chỉ là một phần nhỏ trong hạnh phúc hôn nhân.

"Đệ nhất mỹ nhân" một thời tận hưởng cuộc sống sang chảnh như bà hoàng

Ở tuổi hiện tại, Diễm My cho biết chị và ông xã đang tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời khi hai con gái đều đã trưởng thành, có công việc ổn định và cuộc sống độc lập.

Cuộc sống viên mãn giúp “nữ hoàng ảnh lịch” cảm thấy tự do, thoải mái hơn trong công việc, sẵn sàng tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp với độ chín của tuổi đời và trải nghiệm.