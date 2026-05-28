Thời gian này, mạng xã hội đang chia sẻ một bài viết phản ánh việc chi trả hỗ trợ thiệt hại do bão số 13 tại phường Bình Định (Gia Lai). Nội dung gây chú ý khi một số hộ dân chỉ nhận được vài nghìn đồng tiền hỗ trợ sau nhiều giờ chờ đợi.

Thông tin trên tờ Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định) cho biết sau bão số 13, gia đình bị tốc mái, vỡ kính cửa và hư hỏng 2 chậu cây cảnh. Chi phí sửa chữa phần mái và la phông khoảng 600.000 đồng, còn kính cửa gia đình tự khắc phục.

Bài phản ánh gây chú ý trên mạng xã hội.

Giữa tháng 5, ông được mời đến trụ sở tổ dân phố An Hòa cách nhà khoảng 5 km để nhận hỗ trợ nhưng chờ nhiều giờ dưới nắng nóng nên phải về trước do sức khỏe yếu. Sau đó, người thân nhận thay và được thông báo gia đình được hỗ trợ 2.600 đồng nhưng thực nhận chỉ 2.000 đồng vì "không có tiền lẻ".

Chia sẻ thêm trên Dân Trí, ông Sơn cho hay : “Điều khiến gia đình băn khoăn không hẳn là số tiền ít hay nhiều mà là việc phải chờ đợi khá lâu để nhận khoản hỗ trợ quá nhỏ".

Tương tự với trường hợp của ông Sơn, thông tin với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kim Hoàn (47 tuổi) cho biết nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều cây cối hư hỏng, được xác định hỗ trợ 24.000 đồng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi, bà chỉ nhận 20.000 đồng do "không có tiền lẻ". Theo bà Hoàn, bà thắc mắc vì số tiền quá ít so với công đi lại.

Trước những phản ánh trên, hôm nay (28/5), trả lời phỏng vấn trên Lao Động, ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định (Gia Lai), cho biết, địa phương đang tổ chức họp, đối thoại với người dân để làm rõ phản ánh liên quan việc chi trả hỗ trợ thiệt hại hoa màu sau bão số 13 (bão Kalmaegi), trong đó có trường hợp chỉ nhận 2.000 đồng.

"Thông tin cho rằng việc người dân phải đợi nhiều giờ đồng hồ để nhận vài nghìn đồng tiền hỗ trợ là chưa phản ánh đúng sự thật, hiện địa phương đang họp dân để làm rõ", ông Cường trả lời trên Lao Động.

Lãnh đạo UBND phường Bình Định cho biết thêm, đây là đợt hỗ trợ đầu tiên dành cho thiệt hại hoa màu sau bão, với tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng cho 401 hộ dân.