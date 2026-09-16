Ngày 16/9, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang phối hợp xử lý vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại cắn nhiều người dân trên địa bàn xã.

Trước đó, trưa 15/9, con chó nghi mắc bệnh dại xuất hiện tại khu vực thôn Châu Thuận Biển và thôn Phú Quý rồi cắn liên tiếp 6 người. Sau đó, con chó bị người dân đánh chết.

Lực lượng chức năng lấy mẫu bệnh từ con chó, đồng thời xử lý môi trường. (Ảnh: Q.N)

Nhận được tin báo, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mẫu bệnh từ con chó được lấy để gửi Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II tại Đắk Lắk, thuộc Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II.

Bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm, các đơn vị chức năng đã triển khai xử lý môi trường tại khu vực. Những người bị chó cắn cũng được thông tin, vận động đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Cách đây 1 tháng, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu bé 26 tháng tuổi bị chó nhà ông ngoại tấn công, đa chấn thương hàm mặt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bé trai 26 tháng tuổi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hoảng loạn, vùng đầu và mặt nhiều vết thương sâu, chảy nhiều máu sau khi bị chó nhà ông ngoại tấn công.

Trong số các tổn thương, các bác sĩ đặc biệt lo ngại một vết cắn kéo dài từ vùng thái dương qua má xuống dưới cổ phải. Vết thương nằm sát động mạch cảnh, chỉ cần sâu hơn một chút, mạch máu lớn có thể bị tổn thương, gây chảy máu ồ ạt và đe dọa tính mạng.

Không chỉ nguy cơ mất máu, vùng cổ và má phải của bé còn bị tổn thương các nhánh của dây thần kinh số 7 cùng ống tuyến nước bọt mang tai.

Trước tình trạng phức tạp của bệnh nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhanh chóng huy động ê-kíp cấp cứu đa chuyên khoa để đánh giá toàn diện tổn thương.

Do trẻ mới 26 tháng tuổi, lại hoảng loạn và đau đớn, việc thăm khám bên ngoài khó có thể xác định đầy đủ mức độ tổn thương. Khi bé được gây mê, các bác sĩ tiếp tục kiểm tra kỹ từng vùng tổn thương ngay trong phòng mổ.

Dưới kính vi phẫu, ê-kíp lần theo dây thần kinh mặt từ gốc đến các nhánh, xác định vị trí bị tổn thương rồi khâu phục hồi. Ống tuyến nước bọt mang tai cũng được nối lại.

Hai chiếc răng nằm trong hốc mắt được lấy ra cẩn trọng, tránh làm tổn thương nhãn cầu. Các bác sĩ đồng thời làm sạch vết thương, xử lý phần xương tổn thương và tạo hình lại vùng má, mi mắt trái.

Sau ca phẫu thuật, toàn bộ các tổn thương chính của bé được xử lý trong một lần mổ.