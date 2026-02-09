Trong không khí rộn ràng dọn dẹp, tân trang nhà cửa đón Tết, nhiều gia đình thường có thói quen sắm những chiếc gương lớn đặt ở phòng khách để tạo cảm giác không gian rộng rãi, sáng sủa và sang trọng hơn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, vật dụng tưởng chừng vô hại ấy lại mang nguồn năng lượng cực mạnh, có khả năng "nhân đôi" nhưng cũng có thể "thiêu rụi" vận may của cả năm.

Người xưa có câu "Gương đặt sai chỗ, họa vô đơn chí", đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới, việc phạm phải những đại kỵ khi treo gương có thể khiến gia đạo bất hòa, tiền tài hao hụt. Vậy đâu là những "điểm chết" cần tránh tuyệt đối khi bài trí gương trong phòng khách?

"Cửa miệng" của ngôi nhà và cú phản đòn của chiếc gương

Phòng khách được ví như trái tim, còn cửa chính (đại môn) chính là cái miệng nạp khí của cả ngôi nhà. Mọi sự may mắn, tài lộc, vượng khí của đất trời trong ngày đầu xuân đều sẽ đi qua cửa chính để vào nhà. Thế nhưng, sai lầm phổ biến nhất mà rất nhiều gia đình mắc phải, đặc biệt là ở các căn hộ chung cư có diện tích nhỏ, là đặt một chiếc gương lớn đối diện ngay cửa ra vào.

Về mặt tâm lý, hãy thử tưởng tượng khi khách đến chúc Tết, vừa mở cửa bước vào đã giật mình thấy hình ảnh phản chiếu của mình lù lù trong gương. Cảm giác bất an, giật mình ấy chính là khởi đầu của sự xung khắc. Còn xét về phong thủy, chiếc gương có tính phản xạ cực mạnh. Đặt gương đối diện cửa chính chẳng khác nào bạn đang treo biển "miễn tiếp khách" với Thần Tài. Bao nhiêu sinh khí, lộc lá vừa chớm vào đến cửa đã bị chiếc gương "phản" ngược trở lại, đẩy hết ra ngoài. Cả năm làm lụng vất vả, tích cóp được bao nhiêu mà Tết đến lại để lộc "trôi" đi mất chỉ vì một tấm gương thì quả là uổng phí.





Đừng biến ghế sofa thành nơi "bất an" nhất nhà

Bộ bàn ghế hay sofa phòng khách là nơi gia đình quây quần, là chốn nghỉ ngơi thư giãn và tiếp đãi khách khứa. Đó phải là nơi mang lại cảm giác an toàn, tựa sơn hướng thủy, vững chãi và ấm cúng. Thế nhưng, nhiều người vì muốn trang trí bức tường sau ghế sofa cho bớt trống trải nên đã ốp nguyên một mảng gương lớn hoặc treo tranh gương cầu kỳ.

Đây là một đại kỵ âm thầm gây ra sự rạn nứt tình cảm. Khi ngồi quay lưng vào gương, phần gáy – nơi nhạy cảm nhất của cơ thể bị phản chiếu, tạo ra cảm giác bất an vô hình, như thể luôn có ai đó đang theo dõi, rình rập từ phía sau. Sự căng thẳng thần kinh này tích tụ lâu ngày sẽ khiến người trong nhà dễ sinh cáu gắt, nóng nảy vô cớ. Vợ chồng ngồi nói chuyện dăm ba câu đã thành to tiếng, cha mẹ con cái thiếu đi sự kết nối, thấu hiểu. Ngày Tết là để sum vầy, đừng để một tấm gương vô tri làm "nguội lạnh" không khí ấm áp của gia đình.

Gương và những "người hàng xóm" không nên nhìn thấy nhau

Trong phòng khách của người Việt, nhiều gia đình kết hợp đặt cả bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Thần Tài. Một nguyên tắc "bất di bất dịch" là gương không bao giờ được phép chiếu thẳng vào ban thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng, cần sự tĩnh tại, tôn nghiêm, trong khi gương lại đại diện cho sự xao động, hư ảo. Việc để hình ảnh bát hương, di ảnh tổ tiên phản chiếu trong gương là sự bất kính cực lớn, được cho là khiến ông bà "không thể ngự", gia đạo vì thế mà lộn xộn, tâm linh không an.

Chưa hết, gương cũng tối kỵ chiếu vào những góc bừa bộn, thùng rác hay những vật sắc nhọn trong nhà. Gương có khả năng nhân đôi. Nếu nó chiếu vào kho vàng, kho gạo, bạn sẽ có gấp đôi sự giàu có. Nhưng nếu nó chiếu vào đống lộn xộn, bụi bặm hay những góc cạnh sắc nhọn (mũi tên độc), nó sẽ nhân đôi sát khí, nhân đôi sự xui xẻo và bệnh tật. Trước Tết, hãy kiểm tra kỹ xem chiếc gương phòng khách của bạn đang "nhìn" vào đâu. Nếu nó đang phản chiếu chiếc cầu thang tối tăm, hay cửa nhà vệ sinh, hãy di dời ngay lập tức hoặc dùng rèm che lại.





Vậy treo gương thế nào để "hút" tiền về?

Nói đi cũng phải nói lại, gương không hoàn toàn xấu nếu biết dùng đúng cách. Thay vì đặt ở những vị trí "nhạy cảm" trên, hãy khéo léo đặt gương ở gần khu vực bàn ăn (nếu phòng khách liên thông phòng bếp). Một chiếc gương phản chiếu mâm cơm ngày Tết đầy ắp thịt thà, bánh chưng xanh sẽ mang ý nghĩa "nhân đôi sự sung túc", cầu mong cả năm gia đình luôn no đủ, của ăn của để dồi dào.

Hoặc bạn có thể treo gương ở những bức tường bên hông, nơi có thể phản chiếu những hình ảnh đẹp đẽ như bình hoa tươi, bức tranh phong cảnh hữu tình hay khoảng sân vườn xanh mướt bên ngoài (nếu có). Đó là cách "mượn cảnh" để đưa sinh khí vào nhà, giúp không gian vừa thoáng đãng, vừa tràn ngập năng lượng tích cực.

Tết này, hãy bớt chút thời gian ngắm nghía lại phòng khách. Đôi khi chỉ cần xê dịch chiếc gương sang một bên, che bớt một góc phản chiếu xấu, là bạn đã tự tay xoay chuyển vận thế, dọn đường cho tài lộc và bình an gõ cửa ngôi nhà mình.