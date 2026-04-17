Chờ 10 năm trời để xem Signal 2 và cái kết quá nghiệt ngã: Cặp chính chịu nỗi oan ai thấu

Màn ảnh Hàn 2026 hứa hẹn chứng kiến nhiều bom tấn được lên sóng. Thế nhưng trong bối cảnh đó, cái tên được đông đảo khán giả chờ đợi bậc nhất có lẽ vẫn là Signal 2. Đây là phần tiếp theo của Signal, tác phẩm truyền hình huyền thoại của xứ Kim Chi.

Signal là một trong những bộ phim xuất sắc nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Lên sóng từ năm 2016, bộ phim gây nên một cơn sốt khủng khiếp nhờ kịch bản xuất sắc cùng diễn xuất tuyệt vời từ dàn diễn viên thực lực Lee Je Hoon, Kim Hye Soo và Jo Jin Woong. Sau 10 năm trời, Signal 2 trở lại và vốn được sắp xếp để ra mắt đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN.

Thế nhưng mới đây, The Chosun Daily cho biết Signal 2 đã bị hoãn lịch phát sóng, không thể ra mắt vào tháng 6/2026 như dự kiến. Thay vào đó, Pachinko 1 với sự góp mặt của Lee Min Ho, Kim Min Ha sẽ được lựa chọn để thay thế. Dẫu vậy, khả năng Signal 2 được lên sóng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khi mà tvN vẫn đang cân nhắc phương hướng xử lý tác phẩm này.

Màn tái xuất của bộ ba Jo Jin Woong - Kim Hye Soo - Lee Je Hoon rất được mong chờ.

Tuy nhiên bây giờ, Signal 2 chưa thể lên sóng như dự kiến và sẽ được thay thế bằng Pachinko.

Lý do cho sự thay đổi này là bởi bê bối nghiêm trọng nổ ra cách đây ít tháng của tài tử Jo Jin Woong, một trong ba diễn viên chính của phim. Cho những ai chưa biết, hồi cuối năm ngoái Dispatch đã tố cáo những hành động khó chấp nhận của Jo Jin Woong hồi còn đi học, thậm chí từng phải vào trại giáo dưỡng. Sau đó, nam diễn viên đã thừa nhận sai lầm, xin lỗi công chúng và tuyên bố giải nghệ.

Vụ việc của Signal 2 đang khiến rất nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, Signal 2 là tác phẩm mà các fan ruột của series này đã phải chờ tới cả thập kỷ để được thưởng thức. Nó cũng là công sức cả tập thể bỏ ra, giờ đây lại đang đứng trước nguy cơ không được lên sóng thuận lợi. Với trường hợp của Lee Je Hoon cùng với Kim Hye Soo, rõ ràng họ đã bị liên lụy và điều này khiến người hâm mộ không khỏi thấy thương cho họ.

Bê bối của Jo Jin Woong khiến Signal 2 rơi vào thế khó.

Dẫu vậy, cũng có những người lạc quan rằng tác phẩm này sớm hay muộn cũng sẽ được phát hành.

Dưới đây là một vài bình luận của netizen:

- Rớt nước mắt.

- Bà Kim Eun Hee sau vài năm mới ra 1 phim mà giờ vụ này chắc bả ngủ ở nhà luôn quá.

- Có thể muốn đợi vụ của Jo Jin Woong lắng xuống, do phim này chiếu đài, nếu không xảy ra vụ phốt mà chiếu thuận lợi là hút nhiều quảng cáo lắm - nhà sản xuất nhà đài thu lời mạnh chỗ này. Nhưng nếu vụ Jo Jin Woong không giải quyết được hay lắng xuống thì nhiều thương hiệu chắc chắn là không dám đặt quảng cáo vì lo ngại đánh giá từ công chúng người tiêu dùng. Hơn nữa lúc quay phim này chắc chắn là cũng đã có thương hiệu lớn tham gia tài trợ rồi, chiếu luôn bây giờ thì thương hiệu thiệt. Phần 2 nếu giữ chất lượng như phần 1 tầm 70-80% thì dù chiếu muộn hay chiếu sớm nhất định vẫn hot. Cha Eun Woo vừa thông báo nộp bù thuế là sau đó phim mới ở Netflix cũng thông báo lịch phát sóng. Nhưng vụ của Cha Eun Woo thì không nghiêm trọng như vụ của Jo Jin Woong.

- Mình nghĩ trước sau gì cũng chiếu thôi. Không lên đài được cũng bán cho OTT à. Tại phim này đầu tư lớn, không chiếu là lỗ sấp mặt luôn.

- Ông chú làm quả chán thật chứ chờ phim 10 năm chứ ít gì.

- Đợi mòn mỏi và cái kết. Buồn. Tui còn follow insta tung biết bao nhiêu là hint về vụ án.

- Haizz, sao không để phim chiếu rồi hãy khui ta. Ảnh hưởng đến cả đài lẫn toàn ekip.

Nói thêm về Signal, nội dung phim xoay quanh hành trình phá án ly kỳ của bộ 3 cảnh sát Park Hae Young (Lee Je Hoon), Cha Soo Hyun (Kim Hye Soo) và Lee Jae Han (Jo Jin Woong). 15 năm trước, một cô bé bị bắt cóc trên đường từ trường về nhà. Park Hae Young khi đó còn là học sinh tiểu học đã tận mắt chứng kiến vụ việc. Vài ngày sau, thi thể cô bé được tìm thấy, nhưng cảnh sát không thể tìm ra thủ phạm. Theo thời gian, Park Hae Young dần mất niềm tin vào cảnh sát.

15 năm sau, Park Hae Young giờ đây đã trở thành một sĩ quan cảnh sát kiêm chuyên gia phân tích tội phạm. Một ngày nọ, anh tìm thấy một chiếc bộ đàm có thể liên lạc với Lee Jae Han, một cảnh sát tận tâm, chính trực và kiên định đang ở trong quá khứ. Từ đó, bộ 3 này cùng nhau bắt đầu hành trình phá giải những vụ án còn đang tồn đọng.