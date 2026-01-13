Ngày 13/1, tờ Sohu đưa tin kiều nữ thị phi của Cbiz Hàn An Nhiễm và ông xã kém 3 tuổi Tống Hạo Nhiên đã bị trừng phạt sau nhiều lần gây náo loạn Internet. Tài khoản Douyin của vợ chồng Hàn An Nhiễm đã bị xóa sổ vào tối qua (12/1). Cả hai bị cấm livestream vô thời hạn. Trước đó, Hàn An Nhiễm có 3,2 triệu người theo dõi, Tống Hạo Nhiên có 1,4 triệu người theo dõi.

Với việc bị Douyin chặn hoạt động, Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên bít cửa kiếm tiền trên mạng xã hội thông qua các hoạt động livestream. Cặp đôi này bị "phong sát" trên Internet vì gần đây Hàn An Nhiễm dính cáo buộc lừa đảo, livestream thông báo rút thăm trúng thưởng tặng sản phẩm Apple nhưng thực tế lại giao máy Huawei đã qua sử dụng.

Tài khoản MXH của vợ chồng kiều nữ Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên chính thức "bay màu" trên MXH Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Không chỉ vậy, trong cả năm 2025, Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên còn vô số lần "làm phiền" cộng đồng mạng khi liên tục đấu tố hôn nhân. Hàn An Nhiễm đã tố chồng "giả làm trai thẳng" cưới cô, còn Tống Hạo Nhiên lại tố ngược vợ phân biệt đối xử giữa các con, sống giả tạo và thích đóng vai nạn nhân. Đỉnh điểm mâu thuẫn Tống Hạo Nhiên còn cầm dao uy hiếp Hàn An Nhiễm tạo nên cảnh tượng hoảng sợ, khiến hàng triệu người xem khiếp vía trên MXH.

Do đó, trên các diễn đàn, khán giả đồng tình với đòn trừng phạt của các nền tảng MXH xứ Trung đối với cặp đôi tai tiếng, không mang lại giá trị tích cực cho xã hội như Hàn An Nhiễm - Tống Hạo Nhiên.

Cuộc hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt" của vợ chồng Hàn An Nhiễm gây ồn ào Internet xứ tỷ dân cả năm 2025. Ảnh: QQ.

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia chương trình về phẫu thuật thẩm mỹ Biến Hình Kế. Trong show, cô "trùng tu" lại toàn bộ gương mặt. Sau đó, Hàn An Nhiễm lấn sân sang showbiz với tư cách người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Cô từng phát hành các sản phẩm âm nhạc như Lãng Mạn Yên Bình, Tâm Thiếu Nữ, Vũ Trụ. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của cô không được chú ý bằng đường tình duyên đầy thị phi.

Hàn An Nhiễm có đời tư ồn ào, thị phi. Ảnh: Weibo.

Theo tờ 163, Hàn An Nhiễm lần đầu kết hôn vào năm 2019, với hot boy Khâu Tư Điền. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của An Nhiễm và Khâu Tư Điền chỉ kéo dài vỏn vẹn 8 ngày. Sau 1 thời gian chia tay, họ tái hợp nhưng rồi cũng ra tòa làm thủ tục ly dị lần 2. Nguyên nhân là mối quan hệ của Hàn An Nhiễm và Khâu Tư Điền có người thứ 3 chen ngang là hot girl đình đám Trần Ni Ni. Hàn An Nhiễm và người chồng đầu có với nhau 1 con gái. Đến tháng 9/2021, cô kết hôn lần 2 với hot boy Mã Trạch Hâm sau 20 ngày quen biết. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng chung sống, cả 2 đã đôi đường đôi ngả.

Hàn An Nhiễm 2 lần kết hôn rồi ly hôn với Khâu Tư Điền. Ảnh: QQ

Nữ người mẫu ly hôn Mã Trạch Hâm chỉ sau 20 ngày về chung nhà. Ảnh: QQ.

Tháng 12/2022, Hàn An Nhiễm công khai hẹn hò với Tống Hạo Nhiên. Họ đi đến hôn nhân chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Trong 3 năm chung sống, Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên có với nhau 1 con gái. Theo thỏa thuận tiền hôn nhân, Tống Hạo Nhiên phải ra đi tay trắng khi ly hôn.

Trước đó, vào năm 2024, cuộc hôn nhân của cả 2 đã có dấu hiệu rạn nứt. Hàn An Nhiễm bất ngờ lên tiếng xin lỗi Tống Hạo Nhiên, thú nhận cô lén lút vụng trộm với người mẫu nam tên Hàn Ức. Tháng 9/2025, Hàn An Nhiễm thông báo nộp đơn ly hôn Tống Hạo Nhiên. Tuy nhiên, đến nay, các thủ tục ly dị của họ vẫn chưa hoàn tất vì tranh chấp tiền bạc.

Nguồn: Sohu