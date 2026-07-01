Hai luật về thuế chính thức có hiệu lực

Theo đó, từ 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 và Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực.

Trong đó, khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế 2025 giảm thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm kể từ ngày hết hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác của kỳ tính thuế có sai, sót với các trường hợp:

- Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Hồ sơ không thuộc phạm vi, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế…

Với chính sách về thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản và thay đổi thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ kinh doanh tại Điều 7.

Riêng thu nhập từ tiền công, tiền lương được áp dụng từ 01/01/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế 2026.

Ngoài ra, từ ngày 23/7/2026, một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu sẽ áp dụng mức thuế suất mới theo hướng điều chỉnh tăng theo Nghị định 201/2026/NĐ-CP như: Tràng thạch loại khác tăng từ 5% lên 10%, Khoáng fluorite chứa CaF2 ≤97% tăng từ 3% lên 10%...

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 14/2026/TT-BNV, từ ngày 01/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Đây cũng là nội dung được nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Cụ thể:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng;

- Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, tất cả cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ nhận mức trợ cấp hằng tháng tối thiểu là 3,8 triệu đồng/người/tháng theo Điều 2 Thông tư 12/2026/TT-BNV.

Tăng lương cơ sở

Cũng liên quan đến lương, Nghị định 161/2026/NĐ-CP và Thông tư 13/2026/TT-BNV đã chính thức tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 sẽ kéo theo mức lương của nhiều nhóm đối tượng tăng tương ứng theo hệ số lương hiện hưởng.

Theo cách tính hiện nay, mức lương cao nhất của giáo viên có thể lên tới khoảng 17.153.400 đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Đối với cán bộ, công chức, mức lương cao nhất có thể đạt khoảng 25,3 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp, trợ cấp và các khoản bổ sung khác theo quy định.

Luật An ninh mạng có hiệu lực và nhiều mức phạt mới trên mạng xã hội

Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026 đã quy định nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng bị cấm tuyệt đối tại Điều 7. Trong đó, có thể kể đến:

- Kích động, kêu gọi, đe dọa, gây chia rẽ, sử dụng bạo lực hoặc tổ chức tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ;

- Xâm phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư; nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép trên không gian mạng;

- Sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, xúi giục, lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật…

Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, có thể kể đến một số mức phạt tiền áp dụng cho các hành vi vi phạm trên không mạng xã hội như:

- Lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng.

- Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng…

Cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Chính phủ quy định cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nêu tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2025 từ 198 xuống còn 142 tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP.

Trong đó, cắt giảm những ngành, nghề không thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Đồng thời, cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm…

Lao động nữ sinh con được nghỉ thai sản 7 tháng

Cụ thể, khoản 1 Điều 29 Luật Dân số 2025 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động 2019 về chế độ nghỉ thai sản như sau:

- Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

- Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Ngoài ra, điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số 2025, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con. Trong khi quy định cũ là nghỉ theo chế độ BHXH, số ngày nghỉ phụ thuộc trường hợp sinh (thường, mổ, sinh nhiều con…)…

Hợp đồng lao động điện tử ký trước 1/7 phải rà soát, bổ sung chữ kí số trước khi cấp ID

Theo điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2026/TT-BNV, đối với hợp đồng lao động điện tử được giao kết trước ngày 01/7/2026, nhà cung cấp eContract có trách nhiệm:

- Hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động rà soát bổ sung chữ ký số, dấu thời gian gắn kèm chữ ký số của các chủ thể giao kết;

- Chứng thực thông điệp dữ liệu của Nhà cung cấp eContract vào hợp đồng lao động điện tử trên eContract.

Sau khi các bên hoàn thành việc rà soát bổ sung, Nhà cung cấp eContract có trách nhiệm gửi hợp đồng lao động điện tử và các dữ liệu theo quy định về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để thực hiện cấp ID.

Mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng từ 01/7/2026 theo quy định của Luật Xây dựng 2025 mới nhất.

Cụ thể, theo Điều 43 Luật Xây dựng 2025, các trường hợp dưới đây được bổ sung là trường hợp miễn giấy phép xây dựng gồm:

- Công trình xây dựng cấp bách, dự án đầu tư công đặc biệt và dự án đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt.

- Công trình xây dựng tại khu vực đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Công trình trên biển thuộc dự án ngoài khơi đã được giao khu vực biển; Cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không và công trình bảo đảm hoạt động bay ngoài cảng hàng không.

Thêm hình thức tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển

Điều 17 Luật Viên chức 2025 đã bổ sung hình thức tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển đối với một số đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt hoặc người có kinh nghiệm phù hợp với vị trí việc làm. Cụ thể:

- Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp;

- Người đang ký hợp đồng làm công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực.

Điều kiện là phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 35 Luật Viên chức 2025 đã nêu rõ hình thức cách chức áp dụng với viên chức quản lý thay vì liệt kê các hình thức kỷ luật viên chức như trước đây gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc.

Người livestream bán hàng bắt buộc phải xác thực danh tính

Luật Thương mại điện tử 2025 hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã bổ sung quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết (affiliate).

Cụ thể, theo Điều 24 Luật Thương mại điện tử 2025, người livestream bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định chủ quản nền tảng phải thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người livestream trước khi cho phép livestream bán hàng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chủ thể tham gia hoạt động này.

Tài liệu chứng minh khi quảng cáo sử dụng từ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một"

Theo Điều 3 Thông tư 12/2026/TT-BVHTTDL, để được sử dụng các từ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” trong quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải có một trong các loại tài liệu hợp pháp chứng minh sau đây:

- Kết quả khảo sát thị trường của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp, có chức năng nghiên cứu thị trường;

- Giấy chứng nhận được cấp tại các cuộc thi, triển lãm, giải thưởng quy mô toàn quốc, khu vực hoặc quốc tế đã bình chọn, xếp hạng, đánh giá và công nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

Thông tư có hiệu lực từ 5/7/2026.