CHÍNH THỨC: Trường đầu tiên thuộc BIG4 kinh tế miền Bắc công bố điểm chuẩn 2026

Ngày 9/8, Học viện Ngân hàng công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2026. Theo đó, Kinh doanh quốc tế là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất với 26,61 điểm.

Bên cạnh Kinh doanh quốc tế, ba ngành khác của Học viện Ngân hàng có điểm chuẩn trên 26 gồm Kiểm toán, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Theo đó, điểm trúng tuyển vào các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Ngân hàng tuyển 4.690 chỉ tiêu thông qua 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Về học phí, Học viện Ngân hàng dự kiến mức học phí chương trình chuẩn đối với khối ngành Kinh doanh, quản lý và pháp luật khoảng 27,8 triệu đồng/năm. Khối ngành Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê có mức học phí khoảng 29,4 triệu đồng/năm học, trong khi khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi khoảng 28,35 triệu đồng/năm.

Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí dự kiến khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có mức học phí khoảng 340-380 triệu đồng/khóa nếu học tập tại Việt Nam.

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