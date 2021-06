CHÍNH THỨC: TP.HCM công bố lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Ngày 25/6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 trên địa bàn thành phố và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi này.

Theo đó, kỳ thi sẽ bắt đầu từ 6 - 8/7. Ngày 6/7, thí sinh đến làm thủ tục dự thi, hai ngày 7 - 8/7 sẽ tổ chức làm bài thi chính thức.



Lịch thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đợt 1 ở TP.HCM

Tại các điểm thi, lúc 8h ngày 6/7 sẽ tổ chức họp cán bộ tham gia công tác coi thi. Thí sinh sẽ có mặt lúc 14h cùng ngày để làm thủ tục dự thi, chỉnh sửa thông tin sai sót, nghe phổ biến quy chế tại phòng thi.

Đề thi phải được giao nhận, bảo quản và sử dụng đúng theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo trong giờ thí sinh làm bài tất cả các đề thi dư đều phải được niêm phong và bảo quản đúng theo quy định. Mọi hành vi để lộ, để lọt đề thi ra bên ngoài khu vực thi đều bị xử lý nghiêm theo quy chế thi và quy định của pháp luật.

Công an thành phố phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề, in, sao đề thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn và tăng cường công tác phòng dịch, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các sở, ban, ngành theo chỉ thị của UBND TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2. Toàn bộ cán bộ, giáo viên làm công tác thi sẽ được xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

TP.HCM cũng tổ chức triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các điểm thi và tham gia chấm thi, in sao đề thi, làm phách…

Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện hỗ trợ tích cực kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố trí lực lượng ổn định trật tự, đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh môi trường thông thoáng, hướng dẫn phụ huynh thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để tụ tập đông người trước cổng trường, xung quanh khu vực điểm thi…