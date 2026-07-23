Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý với tổng giá trị ghi sổ hơn 1 tỷ đồng. Tính bình quân theo giá trị hạch toán, mỗi viên tương ứng khoảng 6.000 đồng.

Thông tin này thu hút sự chú ý trong bối cảnh cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương và xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ trong giai đoạn 2022-2024.

Trao đổi với báo chí, đại diện SJC cho biết trong số đá đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán không có kim cương. Đây là các loại đá được tháo ra từ những sản phẩm cũ khách hàng bán lại hoặc từ các mẫu nữ trang không còn phù hợp với thị hiếu thị trường. Sau khi tháo rời, phần vàng được thu hồi, còn phần đá được theo dõi riêng.

Theo SJC, tất cả các viên đá này sẽ được ghi nhận tạm giá trị tượng trưng để kế toán có thể theo dõi sổ sách trong việc quản lý tài sản của công ty. Giá trị này không phản ánh giá thu mua ban đầu hay bất kỳ một mức giá nào khác. Các viên đá này sẽ được theo dõi ngoài bảng để chờ xử lý vào cuối năm tài chính.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy năm 2025, SJC đạt doanh thu thuần gần 14.031 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với năm trước và là mức thấp nhất trong một thập kỷ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu cùng với việc tiết giảm chi phí giúp lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 9%, lên 425,5 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi công bố thông tin vào năm 2014.

SJC là doanh nghiệp do UBND TP HCM sở hữu 100% vốn điều lệ. SJC là doanh nghiệp chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước, nhiều năm liền đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng. SJC được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia. Tuy nhiên, Nghị định 232 có hiệu lực từ tháng 10/2025 đã xóa bỏ cơ chê này. Các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng và doanh nghiệp.