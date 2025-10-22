Trong TCBC được Shopee gửi đi vào 22/10, nền tảng thương mại điện tử hoạt động tại Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil, cho biết vừa hợp tác cùng Meta triển khai bộ công cụ Facebook Affiliate Partnerships, cho phép người dùng tại Việt Nam liên kết tài khoản Facebook với tài khoản tiếp thị liên kết Shopee để gắn thẻ sản phẩm trực tiếp trong bài đăng và Reels.

Affiliate, hay còn gọi là tiếp thị liên kết, là một hình thức cộng tác viên trong đó một cá nhân hoặc tổ chức (affiliate) quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty khác (nhà cung cấp) thông qua một liên kết đặc biệt. Affiliate sẽ nhận được hoa hồng khi có khách hàng thực hiện một hành động mong muốn, như mua hàng, đăng ký, hoặc điền thông tin, thông qua liên kết đó.

Cụ thể, khi người mua nhấp vào thẻ sản phẩm, họ có thể hoàn tất giao dịch trực tiếp trên trang của đối tác tiếp thị liên kết, hoa hồng mà các content creator kiếm được từ doanh số bán hàng sẽ được thanh toán bởi Shopee. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng là đối tác đầu tiên tham gia chương trình Facebook Affiliate Partnerships của Meta, đồng thời là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tích hợp tính năng thử nghiệm Collaborative Ads trong Facebook Live.





Bộ công cụ mới này cũng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giải pháp tiếp thị liên kết và giới thiệu sản phẩm ngay trong các buổi phát trực tiếp trên Facebook. Người xem có thể chọn sản phẩm khi theo dõi livestream và thực hiện thanh toán trực tiếp trên Shopee. Tính năng này hiện đang được thí điểm tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines, và sẽ mở rộng sang các thị trường khác trong thời gian tới.

Song song đó, Shopee Việt Nam và Meta đang triển khai chương trình nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích tài khoản.

Theo Shopee, dự án Facebook Affiliate Partnerships hiện đã được triển khai tại tám thị trường gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Philippines và Brazil. Hợp tác này nhằm mở rộng hoạt động tiếp thị liên kết, cho phép nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà bán hàng sử dụng thêm các kênh truyền thông xã hội để tiếp cận người tiêu dùng.

Giải đáp một số thắc mắc thường gặp, Shoppe cho biết người tham gia chương trình Facebook Affiliate Partnerships của nền tảng này có thể linh hoạt tham gia cùng lúc nhiều chương trình tiếp thị liên kết khác nhau và không bị giới hạn bởi các nền tảng khác.

Mỗi bài đăng trên Facebook được phép gắn một sản phẩm duy nhất, tương ứng với một banner tiếp thị liên kết hiển thị trong khung giao diện. Với các bài viết đã gắn liên kết trước đó, nội dung vẫn được giữ nguyên định dạng cũ. Tuy nhiên, nếu muốn cập nhật sang định dạng mới có banner và nút kêu gọi hành động (CTA), người sáng tạo có thể chỉnh sửa lại bài viết bằng cách thêm đường dẫn affiliate mới trong phần "Edit links".

Sau khi hoàn tất, bài đăng sẽ hiển thị theo giao diện mới, giúp tăng khả năng hiển thị và tương tác. Ngoài ra, mỗi hồ sơ chuyên nghiệp hoặc Trang (Page) Facebook chỉ có thể liên kết với một tài khoản Shopee Affiliate. Ngược lại, một tài khoản Shopee Affiliate có thể kết nối với nhiều hồ sơ hoặc Trang khác nhau, cho phép người sáng tạo triển khai linh hoạt các chiến dịch affiliate trên nhiều kênh cùng lúc.