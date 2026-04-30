Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định mới, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng tăng lên 1 tỉ đồng.

Nghị định 141 của Chính phủ cũng lần đầu quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế ở mức 1 tỷ đồng/năm với doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm hoặc mức thuế suất, chưa có ngưỡng miễn với doanh nghiệp nhỏ.

Quy định miễn thuế này không áp dụng đối với doanh nghiệp là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Về sử dụng hóa đơn điện tử, theo Nghị định 141, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Với những hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp mới ra kinh doanh xác định doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu vượt ngưỡng sẽ phải đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử trong vòng 30 ngày.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỉ đồng trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 68 thì được xử lý bù trừ, hoàn trả tiền thuế đã nộp theo quy định.

Nghị định 141 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.