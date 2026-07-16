Chính thức: Năm 2026, muốn học ngành này, thí sinh phải đạt từ 7,5 điểm Toán

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh đăng ký vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn sẽ phải đáp ứng ngưỡng đầu vào mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm đáng chú ý là môn Toán trở thành điều kiện bắt buộc, với mức tối thiểu 7,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 14/7, các trường đại học đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn phải căn cứ Quyết định số 2101 và ngưỡng điểm môn Toán của nhóm 20% thí sinh có kết quả cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xác định điều kiện đầu vào. Với phổ điểm năm nay, ngưỡng này tương ứng từ 7,5 điểm môn Toán trở lên.

Bên cạnh đó, theo chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn được Bộ GD&ĐT ban hành trước đó, thí sinh còn phải có tổng điểm tổ hợp xét tuyển thuộc nhóm 25% cao nhất cả nước. Dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mức điểm này được xác định là 22,75 điểm. Tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán và ít nhất một môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Quy định mới sẽ được áp dụng đối với nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo hoặc mở các chương trình về vi mạch bán dẫn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội...

Ngay trong chiều 14/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các chương trình thuộc lĩnh vực này theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Theo thông báo của nhà trường, ba chương trình áp dụng ngưỡng đầu vào mới gồm Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1), Hệ thống nhúng thông minh và IoT - Chương trình tiên tiến (ET-E9) và Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2).

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,75 điểm trở lên và điểm môn Toán đạt tối thiểu 7,5 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng lưu ý ngưỡng đầu vào này được xác định hoàn toàn dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm quy đổi từ các chứng chỉ ngoại ngữ, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh, sẽ không được sử dụng để thay thế điều kiện về điểm môn Toán.

Theo nhà trường, các tiêu chí trên được xây dựng dựa trên chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn do Bộ GD&ĐT ban hành, nhằm tuyển chọn những thí sinh có nền tảng Toán học và năng lực tư duy phù hợp với đặc thù của nhóm ngành công nghệ cao.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vi mạch bán dẫn hiện được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn cũng như chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam. Việc áp dụng ngưỡng đầu vào riêng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong những năm tới.

Theo kế hoạch tuyển sinh, thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7. Điểm chuẩn đại học dự kiến được các trường công bố sau đợt lọc ảo cuối cùng, trước 17h ngày 10/8, và thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 21/8.