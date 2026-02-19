CHÍNH THỨC: Lịch đi học trở lại sau Tết của học sinh cả nước

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ kéo dài, học sinh tại 34 tỉnh thành trên cả nước đang chuẩn bị tâm thế để quay trở lại trường học. Tùy vào kế hoạch thời gian năm học đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt từ đầu năm, ngày bắt đầu buổi học đầu tiên của năm mới có sự khác biệt rõ rệt giữa các địa phương. Phần lớn học sinh sẽ trở lại lớp vào ngày 23/2/2026, nhưng vẫn có những địa phương cho học sinh nghỉ ngơi thêm để tận hưởng trọn vẹn không khí xuân.

Theo ghi nhận, đại đa số các tỉnh thành duy trì lịch đi học tập trung vào ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng). Đây được coi là thời điểm "vàng" để học sinh vừa có đủ thời gian nghỉ ngơi, vừa không bị quên kiến thức quá lâu trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc của học kỳ 2.

Trong khi đó, học sinh tại một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Vĩnh Long... sẽ có thêm từ 1 đến 2 ngày nghỉ và trở lại trường lần lượt vào mùng 8 và mùng 9 Tết. Riêng học sinh tỉnh Quảng Ninh sẽ có kỳ nghỉ "dài hơi" nhất khi đến tận ngày 2/3/2026 (tức ngày 13 tháng Giêng) mới chính thức bắt đầu buổi học đầu tiên của năm mới Bính Ngọ.

Lịch đi học trở lại sau Tết của học sinh cả nước phần lớn vào ngày 23/2 (Ảnh: Hải Long)

Đặc biệt, năm nay có sự xuất hiện của cơ chế "mở" tại các tỉnh như Lai Châu, Đồng Tháp và Cao Bằng. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh này, thay vì ấn định một ngày duy nhất cho toàn tỉnh, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ vào khung kế hoạch năm học 2025-2026 để tự quyết định thời gian đi học lại của học sinh.

Quy định này yêu cầu các trường đảm bảo thời gian nghỉ Tết không ít hơn lịch nghỉ chung của cán bộ, công chức nhưng phải đảm bảo kết thúc năm học đúng tiến độ. Điều này giúp các trường ở vùng sâu, vùng xa hoặc các trường có kế hoạch ngoại khóa riêng có thể chủ động sắp xếp lịch học, tránh tình trạng học sinh tự ý nghỉ thêm sau Tết và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

Dưới đây là chi tiết lịch đi học trở lại sau Tết của học sinh cả nước: