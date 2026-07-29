Kể từ khi công khai hẹn hò rồi về chung một nhà vào cuối năm 2016, Trấn Thành và Hari Won đã cùng nhau đi qua gần một thập kỷ với không ít áp lực từ dư luận. Từng đối mặt nhiều lời bàn tán về chuyện tình cảm, cả hai lựa chọn đáp lại bằng sự đồng hành bền bỉ thay vì những phát ngôn ồn ào. Trong suốt nhiều năm qua, Trấn Thành không ít lần công khai bày tỏ sự trân trọng và tình cảm dành cho bà xã trên truyền hình, mạng xã hội cũng như trong các sự kiện, còn Hari Won luôn xuất hiện như một người bạn đời thấu hiểu, sát cánh cùng chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Chính sự gắn bó ấy giúp họ trở thành một trong những cặp đôi bền vững và được yêu mến nhất của showbiz Việt.

Song hành với cuộc hôn nhân viên mãn, Hari Won cũng ngày càng nhận được nhiều lời khen về hình ảnh. Bước sang tuổi 41, nữ ca sĩ vẫn giữ được nét ngọt ngào đặc trưng cùng phong cách thời trang ngày càng chỉn chu, linh hoạt, từ những set đồ nữ tính, thanh lịch đến các bản phối trẻ trung, hiện đại, giúp cô luôn tạo được sức hút mỗi lần xuất hiện. Không ít bản phối của Hari Won cũng được nhiều chị em, đặc biệt là phụ nữ ngoài 40 tuổi, tham khảo bởi tính ứng dụng cao, dễ mặc mà vẫn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tinh tế.

Trong chuyến đi miền Tây, Hari chọn cách phối màu pastel rất mát mắt với áo hai dây xanh nhạt kết hợp quần hồng phấn và khăn voan choàng vai đồng màu. Chiếc nón lá và túi xách mini thủ công càng giúp tổng thể đậm chất nghỉ dưỡng nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

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Tiếp theo là một set đồ ngọt ngào đúng chất "Barbie". Hari Won diện chiếc váy mini màu hồng pastel với chất liệu lông tua mềm mại, phần tay phồng nhẹ giúp tổng thể thêm nữ tính. Thay vì kết hợp với giày cao gót, cô chọn boots cao cổ đen tạo điểm nhấn đối lập, giúp bộ đồ bớt "bánh bèo" và tăng cảm giác hiện đại. Chiếc túi mini màu hồng trở thành điểm nhấn nổi bật, khiến outfit thêm phần trẻ trung và bắt mắt.

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Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngọt ngào ở trên, Hari xuất hiện đầy thanh lịch trong set đồ trắng đơn sắc gồm áo tay dài ôm nhẹ kết hợp quần suông cạp cao. Không cần phối phụ kiện cầu kỳ, chính phom dáng chuẩn cùng bảng màu trắng tinh khôi đã mang đến cảm giác sang trọng, chỉn chu cho tổng thể.

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Một trong những outfit đời thường dễ mặc nhất của Hari là combo áo thun kẻ ngang phối cùng quần jeans xanh basic. Thiết kế cổ thuyền giúp phần vai trông mềm mại hơn, trong khi phom quần jeans suông tạo cảm giác trẻ trung, năng động. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ tinh tế, đây là công thức mà hầu như ai cũng có thể học theo.

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Hari Won tiếp tục chứng minh khả năng "hack tuổi" với outfit mang hơi hướng Y2K gồm tank top đỏ, quần cargo ống rộng cạp trễ. Cô nhấn nhá nhẹ nhàng bằng thắt lưng đan màu trắng, cộng điểm ngọt ngào cho set đồ vibe cá tính.

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