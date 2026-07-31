CHÍNH THỨC: Hai nữ sinh Y khoa livestream phản cảm trong bệnh viện bị đình chỉ học 1 năm

Sau nhiều ngày gây tranh cãi trên mạng xã hội vì livestream ngay trong bệnh viện, chửi thề và có phát ngôn "tiêm thuốc độc" với người xem trong thời gian thực tập, hai nữ sinh ngành Y khoa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chính thức nhận hình thức kỷ luật.

Theo VnExpress, ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông của trường, cho biết Hội đồng kỷ luật đã thống nhất đình chỉ học tập một năm đối với cả hai sinh viên sau khi cân nhắc nhiều yếu tố. Hai nữ sinh cũng đã nhận thức được hành vi sai phạm và bày tỏ sự hối lỗi.

Đại diện Phòng Truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ, cho biết hội đồng đã cân nhắc ba mức kỷ luật gồm cảnh cáo, đình chỉ và buộc thôi học. Kết quả, 100% thành viên bỏ phiếu thống nhất đình chỉ học tập một năm, đồng thời hạ điểm hạnh kiểm của hai sinh viên.

Trước đó, tối 26/7, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Trong buổi phát trực tiếp trên TikTok, cả hai có nhiều phát ngôn tục tĩu, thậm chí nói sẽ "tiêm thuốc độc" một người đang tương tác trên livestream, khiến dư luận bức xúc.

Nhà trường xác định đây là hành vi mang tính cá nhân, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và văn hóa sinh viên. Trước đó PGS.TS Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nhấn mạnh nhà trường không chỉ đào tạo chuyên môn mà còn giáo dục đạo đức, tính cách cho sinh viên, đồng thời khẳng định mỗi sinh viên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác nhận hai cô gái là sinh viên thực tập, không phải cán bộ hay nhân viên bệnh viện. Bệnh viện đã chấm dứt tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên và bàn giao về trường để xử lý theo quy định. Sau đó, nhà trường cũng làm việc với bệnh viện và tiến hành chấn chỉnh toàn bộ sinh viên đang thực tập.

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