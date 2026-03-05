Chính sách mới với giáo viên mầm non, có con nhỏ được giảm giờ làm

Thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học, được quy đổi thành giờ dạy và bảo đảm 40 giờ/tuần.

Việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên mầm non phải bảo đảm quy định về định mức giờ dạy, thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, công bằng giữa các giáo viên mầm non trong cùng cơ sở giáo dục mầm non.

Hiệu trưởng phân công cho giáo viên mầm non tham gia trả trẻ hoặc đón trẻ hoặc trông trẻ buổi trưa phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ của cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm non tại Hà Nội trong một giờ dạy học

Bộ GD&ĐT cũng quy định mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ.

Hằng năm, giáo viên mầm non được nghỉ hè, nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định.

Lần đầu tiên quy định nội dung giảng dạy của giáo viên mầm non

Thông tư cho phép các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thuộc thẩm quyền quản lí bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

Thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian giảng dạy, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian học tập, bồi dưỡng, thời gian chuẩn bị năm học mới, thời gian tổng kết năm học và thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy.

Quy định này buộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lí, bảo đảm thống nhất với quy định về chế độ làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các cấp học và trình độ khác.

Giảm định mức giờ dạy

Về chế độ giảm định mức giờ dạy, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần; tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; văn thư; thư viện được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc quy định về chế độ làm việc của giáo viên mầm non tại Thông tư để bảo đảm quyền của giáo viên, thống nhất với chế độ làm việc của nhà giáo ở các cấp học và trình độ khác.