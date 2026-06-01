Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương chung tay bảo vệ môi trường biển

Tại bờ biển phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, chương trình “Nghi Sơn Xanh” đã chính thức trở lại với quy mô mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, khẳng định quyết tâm chung tay bảo vệ môi trường biển và hướng tới phát triển bền vững Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tiếp nối thành công từ sáng kiến làm sạch môi trường biển năm 2025, “Nghi Sơn Xanh” năm nay được phát triển theo định hướng dài hạn, trở thành chương trình phối hợp thường niên nhằm xây dựng hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn xanh – sạch – đẹp – bền vững. Qua đó, chương trình ngày càng khẳng định vai trò là một nền tảng kết nối hiệu quả giữa các bên trong nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chương trình “Nghi Sơn Xanh” 2026 do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (BQL KKT Nghi Sơn & KCN)) chủ trì, với sự đồng hành của 10 doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động tại Khu kinh tế Nghi Sơn, bao gồm: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Đại Dương, Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn – Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 và Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, chương trình nhận được sự đồng hành từ Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam – một trong những bên góp vốn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững tại địa phương

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự tham gia nòng cốt và phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư, bao gồm Ủy ban Nhân dân phường Hải Bình, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cùng đông đảo người dân địa phương. Sự tham gia tích cực của các lực lượng đã tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường biển.

Gần 1.000 người tham gia đã chung tay dọn dẹp bờ biển và bảo vệ môi trường biển

Trong thời gian từ 06:00 đến 09:00, gần 1.000 người tham gia đã đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác dọc tuyến bờ biển Hải Bình dài khoảng 1,6 km. Kết quả, toàn bộ khu vực đã được làm sạch với khoảng 60 tấn rác thải được thu gom và xử lý, góp phần cải thiện đáng kể cảnh quan môi trường ven biển.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Chí Thanh – Phó trưởng BQL KKT Nghi Sơn & các KCN tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Nghi Sơn Xanh’ thể hiện rõ tinh thần hành động chung vì một mục tiêu phát triển bền vững. Khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng lòng, chúng ta không chỉ cải thiện môi trường hôm nay mà còn kiến tạo nền tảng cho sự phát triển xanh, bền vững và có trách nhiệm của Khu kinh tế Nghi Sơn trong tương lai.”

Thực tế triển khai cho thấy, “Nghi Sơn Xanh” 2026 không chỉ mang lại hiệu quả tức thời trong cải thiện cảnh quan môi trường biển, mà còn khẳng định tính hiệu quả của mô hình phối hợp đa bên trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững. Thông qua chương trình, nhận thức về bảo vệ môi trường tiếp tục được lan tỏa, đồng thời củng cố mối liên kết và trách nhiệm chung giữa các bên trong quá trình phát triển dài hạn của Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ban Tổ chức kỳ vọng “Nghi Sơn Xanh” sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng trong những năm tới, góp phần đưa việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường xuyên trong cộng đồng, đồng thời nâng cao hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.