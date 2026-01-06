CHIN-SU “trăm màu trăm trẻ, trăm phần trăm trẻ” được Gen Z gọi tên ở giải thưởng WeYoung 2025

Với Gen Z - thế hệ người tiêu dùng cá tính và năng động, trải nghiệm ẩm thực đang trở thành một phần của phong cách sống, gắn với cách họ tận hưởng và kết nối mỗi ngày. Từ những bữa ăn vội giữa lịch học dày đặc, buổi tụ tập rôm rả sau giờ làm đến cuộc vui kéo dài bên bàn ăn, người trẻ đang lựa chọn sản phẩm bằng cả lý trí, cảm xúc và sự tương đồng trong lối sống. Giữa bức tranh “trăm màu trăm vẻ” ấy, CHIN-SU - thương hiệu gia vị “quốc dân”, đã vượt ra khỏi vai trò sử dụng thường ngày để hiện diện trong đời sống giới trẻ.

Kết nối bằng cảm xúc, trải nghiệm và sự thấu hiểu: Giới trẻ ở đâu, CHIN-SU ở đó

Mang theo tinh thần Global Mindset – dám sáng tạo, dám khác biệt, CHIN-SU trở thành “bạn đồng hành” trong mọi cuộc vui của người trẻ nhờ sự thấu hiểu thói quen và tâm lý tiếp nhận thông tin của nhóm khách hàng này. Thương hiệu lựa chọn có mặt ở những nơi họ yêu thích nhất để truyền tải thông điệp theo “muôn màu muôn vẻ” mà vẫn vô cùng tự nhiên và tinh tế.

Ở điểm chạm giải trí, CHIN-SU xuất hiện trong những chương trình "tỷ view" thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ như Running Man, 2 Ngày 1 Đêm, Gia đình Haha, Tổ đội 102… Thương hiệu kết nối cảm xúc, khơi dậy cảm hứng sáng tạo và tận hưởng cuộc sống ở Gen Z thông qua các tình huống gần gũi và chân thực: những bữa cơm sau chuyến đi, những màn đối đáp hài hước hay những tương tác tự nhiên với sản phẩm từ dàn cast chương trình.

Vẫn bằng sự thấu hiểu và đồng điệu đó, CHIN-SU kéo trải nghiệm ra ngoài màn ảnh và hòa vào những không gian mà người trẻ gặp gỡ, ăn uống và chia sẻ. Việc hợp tác cùng các chuỗi F&B được Gen Z ưa chuộng như Dookki, Haidilao hay Spicy Box… giúp gia vị CHIN-SU giống như một chất xúc tác, thổi bùng lên bầu không khí sôi động cho những bữa tiệc, những buổi tụ họp và cả những khoảnh khắc yêu thương.

Chính sự hiện diện vừa đủ, đúng lúc, đúng chỗ đã giúp CHIN-SU không những chiếm trọn tâm trí (Top of Mind) mà còn hiện diện trong đời sống ăn - chơi - giải trí (Top of Life) của thế hệ trẻ. Con số 15 tỷ lượt xem từ các chương trình giải trí mà thương hiệu đồng hành hay sự tham gia, hưởng ứng của hàng nghìn bạn trẻ với các thử thách từ CHIN-SU… chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Đồng hành cùng giới trẻ trên hành trình định hình phong cách sống

Hòa nhịp cùng đời sống năng động của giới trẻ, CHIN-SU mở rộng thế giới hương vị theo hướng linh hoạt hơn, tiện lợi hơn. Với những sản phẩm giàu tính sáng tạo, gia vị CHIN-SU đã kiến tạo và dẫn dắt những xu hướng ẩm thực thời thượng, mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn và trở thành tâm điểm của “mọi món ngon tận hưởng”.

Tiêu biểu có thể kể đến như Nước mắm đỉnh cao CHIN-SU ủ chượp 365 ngày phù hợp cho cả những bữa tiệc gia đình ấm cúng đến các dịp tiếp đãi sang trọng; bộ ba tương ớt Xanh – Đỏ – Đen khơi gợi tinh thần thử nghiệm và tận hưởng cảm giác bùng vị theo cách rất Gen Z.

Với những buổi tụ tập cuối tuần, bộ “Xốt nhà hàng” đa dạng như xốt thịt kho tàu, xốt gà chiên nước mắm, xốt phô mai… đáp ứng đúng tiêu chí “ăn ngon nấu nhàn” của giới trẻ, để bất cứ ai cũng có thể trổ tài nấu nướng mà không tốn nhiều thời gian chế biến. Trong khi đó, tiêu đen Đắk Lắk từ 100% hạt tiêu bazan thơm nồng hay muối tôm chua cay chấm trái cây lại là những nhấn nhá nhẹ nhàng, giúp món ăn thêm trọn vị.

Từ căn bếp đến những chuyến đi, từ bữa ăn tại gia đến những cuộc vui xê dịch, CHIN-SU tiếp tục là “bạn đồng hành” của người trẻ trên hành trình thể hiện cá tính ẩm thực cũng như định hình phong cách sống.

CHIN-SU Go Global: Tự tin vươn ra thế giới bằng tinh thần sáng tạo và khác biệt

Trên tinh thần dám sáng tạo, dám khác biệt, hành trình Go Global của CHIN-SU trong năm 2025 mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn là chiến lược mở rộng thị trường. Đó là câu chuyện của một thương hiệu gia vị Việt, bước ra thế giới bằng tâm thế tự tin, sự bản lĩnh và chất lượng khi chính thức có mặt trên kệ hệ thống Costco Wholesale - một trong những hệ thống bán lẻ lớn và khó tính nhất tại Mỹ. Đó là sự đón nhận nồng nhiệt của giới trẻ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á khác trước “thử thách” sử dụng tương ớt CHIN-SU cùng với các món ăn bản địa quen thuộc.

Hình ảnh chai tương ớt Việt bên cạnh tô mì ramen, tokbokki, miếng gà rán hay thậm chí là những cách kết hợp phá cách như tương ớt với kem tươi… đã tạo nên những màn “collab” thú vị giữa ẩm thực Việt với ẩm thực các nước, đồng thời thu hút sự quan tâm, chú ý của người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới. Qua đây, CHIN-SU trở thành một “ngôn ngữ hương vị” chung, kết nối văn hóa ẩm thực Việt với khẩu vị của giới trẻ toàn cầu.

Thành công của CHIN-SU ở cả thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là danh hiệu Thương hiệu nằm lòng giới trẻ tại giải thưởng WeYoung 2025, là minh chứng sống động, cho thấy khi lắng nghe và nói cùng ngôn ngữ với Gen Z, thương hiệu không đơn thuần bán một sản phẩm, mà còn cùng họ kiến tạo và dẫn dắt một phong cách sống “trăm màu trăm trẻ”.