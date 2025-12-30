Canifa S chiến thắng Super B&F Brand tại WeYoung 2025

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng có cái nhìn chọn lọc và khắt khe hơn, một thương hiệu muốn được yêu mến không thể chỉ dừng ở việc "đẹp" hay "hợp trend". Điều quan trọng hơn cả là khả năng chạm đúng tâm lý, bắt trúng nhịp sống và đồng hành cùng cách thế hệ trẻ kể câu chuyện về chính mình. Đó cũng là lý do hạng mục SUPER BRAND FOR THE YOUTH – Thương hiệu chinh phục giới trẻ ra đời tại WeYoung 2025.

Từ tinh thần ấy, giải thưởng Super B&F Brand – Thương hiệu Thời trang & Làm đẹp đỉnh của năm được thiết lập như một dấu mốc ghi nhận những thương hiệu không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm đẹp, mà còn lan tỏa giá trị sống và bản sắc riêng. Và Super Brand For The Youth tại WeYoung 2025 đã gọi tên Canifa S.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận sức hút của Canifa S với thế hệ trẻ, mà còn cho thấy hướng đi đúng đắn của thương hiệu trong việc nắm bắt tinh thần sống và gu thẩm mỹ thời đại mới. Canifa S gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, hiện đại, mang hơi thở văn hóa Việt được thể hiện khéo léo qua thiết kế tinh tế, phom dáng năng động, bảng màu dễ ứng dụng và chất liệu thân thiện. Các thiết kế hướng đến sự thoải mái, linh hoạt, phản ánh tinh thần tự do, cá tính nhưng vẫn gần gũi, đời thường – đúng với cách người trẻ hôm nay lựa chọn thời trang như một phần của phong cáchsống.

"Canifa S và Canifa tin rằng giới trẻ luôn có 1 cá tính riêng để định hình phong cách. Thương hiệu không gò ép việc thể hiện cá tính ấy mà muốn sử dụng những biểu tượng quen thuộc, giá trị văn hóa, câu chuyện lịch sử một cách tự nhiên thông qua ngôn ngữ thời trang và lăng kính giới trẻ. Qua đó ứng dụng vào những sản phẩm đời thường nhất, từ chiếc áo T-Shirt, áo thun, hoodie để giới trẻ có thể mặc hàng ngày, mang lại cảm giác thân thuộc, tự hào" - Đại diện Canifa chia sẻ.

Từ một thương hiệu nội địa gắn bó với người tiêu dùng suốt nhiều năm, Canifa dần khẳng định vị thế bằng cách đầu tư nghiêm túc vào chất lượng và tính bền vững, thể hiện qua việc đạt được các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như OEKO-Tex, Cotton USA hay Woolmark. Năm 2024, hành trình ấy được đánh dấu bằng danh hiệu Thương hiệu Quốc gia – cột mốc cho thấy Canifa không chỉ đứng vững trên thị trường mà còn tạo được niềm tin dài hạn.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu tiếp tục làm mới mình với Canifa S, dòng sản phẩm mang tinh thần Việt Nam nhưng được "trẻ hóa" bằng tư duy thiết kế đương đại và góc nhìn của thế hệ mới. Đây không đơn thuần là một bộ sưu tập, mà là bước chuyển mình chiến lược, thể hiện mong muốn đồng hành cùng người trẻ trong cách họ mặc, sống và thể hiện bản sắc, hướng đến hình ảnh một thương hiệu thời trang quốc dân theo nghĩa hiện đại.

Được thừa hưởng từ hệ sinh thái 30 năm của Canifa, Canifa S vẫn mang đúng DNA cùng những giá trị cốt lõi mà thương hiệu luôn hướng đến. Mọi hành động, mọi sản phẩm Canifa S đều hướng đến giá trị cốt lõi là giá trị thật, minh bạch trong nguồn gốc sản phẩm, đồng hành cùng các hoạt động CSR để vừa khắc họa đa dạng cá tính, vừa giúp giới trẻ thể hiện tiếng nói một cách tự nhiên và gần gũi nhất.