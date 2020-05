Chiều tối nay toàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc và đón mưa giông mạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng đổ lửa

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/5), rãnh áp thấp gây mưa đang dần dịch chuyển xuống biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa trên nên từ chiều và đêm nay (22/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, từ chiều tối nay, những cơn mưa giông xuất hiện ở nhiều hướng. Đến tối nay mưa giông lan ra toàn miền với cường độ mạnh. Những cơn mưa còn tiếp diễn gián đoạn đến hết ngày và đêm mai. Nắng nóng cũng hoàn toàn chấm dứt.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm nay (22/5) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Mưa giông mạnh với lượng mưa lớn có khả năng gây ra ngập, lụt ở một số tỉnh Bắc và Trung Bộ, Thủ đô Hà Nội cũng có khả năng cao ngập úng.

Từ ngày 23/5, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m, mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức BĐ1. Thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng và thủ đô Hà Nội.