Chiến dịch tôn vinh phụ nữ đi xe máy tại Việt Nam

Ngày 11/9, Petronas Lubricants International (PLI) và Công ty TNHH Dầu nhớt Singwing đã tổ chức ký kết hợp tác chiến lược.

Với mạng lưới phân phối rộng khắp của Singwing, người sử dụng xe máy và ô tô tại khu vực miền Nam và miền Trung có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các thương hiệu dầu nhờn uy tín của PLI dành cho xe máy và ô tô du lịch.

Ông Gan Soon Kiat, Giám đốc khu vực Đông Nam Á PLI, cho biết Việt Nam đang ở trung tâm của cuộc cách mạng di chuyển tại Đông Nam Á. Thông qua hợp tác trên, PLI mở rộng độ phủ của danh mục sản phẩm để cả người đi xe máy và lái ô tô đều có thể trải nghiệm dầu nhờn chất lượng cao và đáng tin cậy ở bất cứ đâu.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Giám đốc Singwing chia sẻ, sản phẩm dầu nhớt của Petronas có giá cả hợp lý, phù hợp với người tiêu dùng nhưng còn chưa hiện diện nhiều ở Việt. Trong khi đó, Petronas là thương hiệu toàn cầu đã có mặt ở nhiều nước phát triển như Nhật Bản, Thái Lan, Pháp, Đức, Ý…

Cùng với xu hướng phát triển xanh của Việt Nam và thế giới, sản phẩm của Petronas cũng được xây dựng theo tiêu chí đảm bảo ít khói, bảo trì động cơ tốt trong thời gian sử dụng. Ông Nghiêm cho rằng, khi phát triển dầu nhớt theo chuẩn Euro 5 – Euro 6 thì sản phẩm hoàn toàn đám ứng được vấn đề bảo vệ môi trường.

Giám đốc Singwing cũng chia sẻ, hiện nay thực trạng nhớt giả và nhớt kém chất lượng trà trộn trên thị trường đang được người tiêu dùng quan tâm. Để ngăn chặn tình trạng này, công ty sẽ đẩy mạnh truyền thông và nhận diện thương hiệu trên toàn thị trường ngay khi ra mắt.

Trong khuôn khổ hợp tác này, PLI và Singwing cũng sẽ triển khai "Sherides" - chiến dịch tiên phong nhằm tôn vinh và trao quyền cho phụ nữ đi xe máy tại Việt Nam.

Theo đó, phụ nữ là một phần quan trọng của cộng đồng xe máy trong nước, và chiến dịch được ra đời để thúc đẩy sự hòa nhập cũng như sự ghi nhận dành cho họ. Chiến dịch sẽ tôn vinh tinh thần độc lập và tự do của hàng triệu phụ nữ đi xe máy mỗi ngày, tạo ra những không gian thân thiện để họ tự tin chăm sóc xe của mình, đồng thời lan tỏa sự thay đổi tích cực trong việc thúc đẩy sự tôn trọng và bình đẳng trên đường.