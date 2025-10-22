Chiếc xe Dream cũ: Biểu tượng khát vọng cho hành trình mới của Hủ tiếu mực Ông Già Cali

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau thành công vang dội ấy là câu chuyện khởi nghiệp đầy thăng trầm của một chàng trai trẻ tên Nguyễn Văn Minh. Khát vọng vươn lên và ý chí kiên định đã biến một quyết định táo bạo thành nền móng cho một thương hiệu ẩm thực bền vững.

Chuỗi thương hiệu với các món tôm, mực tươi ngon.

Hành trình vượt khó và khát vọng vươn lên

Nguyễn Văn Minh, một chàng trai lớn lên từ vùng quê nghèo Sóc Trăng, đã ấp ủ ước mơ về một cuộc sống khác biệt. Năm 18 tuổi, anh một mình lên Sài Gòn lập nghiệp với vỏn vẹn 500 nghìn đồng từ việc bán đi một chỉ vàng mà mẹ đã chắt chiu, tích góp. Anh đã làm đủ mọi nghề, từ bốc vác, bán bánh, đến rửa chén thuê, để kiếm sống. Sau nhiều năm vật lộn với những thất bại liên tiếp trong kinh doanh, anh đã rơi vào nợ nần chồng chất. Nhưng ngọn lửa khát khao không bao giờ tắt. Minh hiểu rằng, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bắt đầu lại từ con số không.

Chiếc xe Dream cũ và quyết định định mệnh

Khi quyết định dấn thân vào ngành ẩm thực, anh đối mặt với một lựa chọn mang tính bước ngoặt. Chiếc xe Dream cũ kỹ là tài sản duy nhất còn lại lúc đó của anh. Bán đi chiếc xe đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro, nhưng ngọn lửa khát vọng muốn thay đổi vận mệnh đã thôi thúc anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh tin rằng đó là cơ hội duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và xây dựng một tương lai mới.

Với số vốn ít ỏi có được từ việc bán chiếc xe Dream cũ, anh đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình khởi nghiệp của mình. Anh đã thuê lại mặt bằng của quán ốc đóng cửa ban ngày để mở quán hủ tiếu mực, biến một không gian tạm bợ thành nơi ươm mầm cho khát vọng.

Anh Nguyễn Văn Minh trao đổi, hướng dẫn nhân viên.

Ban đầu, quán vắng khách, nhưng với sự tỉ mỉ, chăm chút trong từng tô hủ tiếu, cùng với thái độ lắng nghe chân thành, anh đã từng bước chinh phục trái tim thực khách. Món hủ tiếu mực của anh không chỉ là ẩm thực, mà còn là sự gửi gắm tâm huyết, sự tận tâm. Từ một quán nhỏ, bằng niềm tin và sự yêu mến của khách hàng, " H ủ ti ế u m ự c Ông Già Cali " đã dần mở rộng thành một chuỗi cửa hàng.

Biểu tượng cho hành trình của người kiến tạo

Khi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, đã bao giờ bạn phải hy sinh một điều gì đó quý giá để mở ra một chương mới cho tương lai? Với Nguyễn Văn Minh, sự hy sinh ấy chính là chiếc xe Dream cũ kỹ, tài sản duy nhất của anh lúc bấy giờ. Anh đã dứt khoát bán đi nó, không chỉ để có chút vốn ít ỏi khởi nghiệp, mà còn để đặt cược tất cả vào một cuộc phiêu lưu đầy bất định.

Anh Nguyễn Văn Minh – Người sáng lập thương hiệu "Hủ Tiếu Mực Ông Già Cali".

Chiếc xe Dream cũ đã được bán đi, nhưng nó không hề biến mất. Nó sống mãi trong câu chuyện về một người trẻ dám đối diện với khó khăn, dám chấp nhận rủi ro để theo đuổi ước mơ. Chiếc xe ấy không còn là một phương tiện di chuyển, mà đã trở thành biểu tượng của một khởi đầu mới, một niềm tin sắt đá, và một tương lai rạng ngời được xây dựng từ chính đôi bàn tay trắng. Nó là chứng minh cho lời hứa của một chàng trai trẻ: vươn lên từ nghịch cảnh, kiến tạo nên giá trị bền vững từ niềm tin, khát vọng và ước mơ.

Anh Nguyễn Văn Minh đang ân cần phục vụ khách hàng.



