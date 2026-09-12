Ngày 11/9, Vương phi xứ Wales bất ngờ trở lại Royal Marsden Hospital ở London, bệnh viện nơi cô từng được điều trị trong năm 2024. Chuyến thăm diễn ra chỉ ít lâu sau khi Kate hoàn thành National Three Peaks Challenge vào tháng 6 để gây quỹ cho Royal Marsden Cancer Charity.

Tại bệnh viện, Kate gặp các nhân viên y tế, bệnh nhân và gia đình, đồng thời trực tiếp tìm hiểu số tiền gây quỹ từ thử thách của cô sẽ được sử dụng như thế nào. Trọng tâm của dự án là xây dựng một Centre for Holistic Wellbeing and Recovery, trung tâm chuyên biệt dành cho chăm sóc toàn diện và phục hồi của bệnh nhân ung thư.

Kate được giới thiệu về kế hoạch xây dựng trung tâm cũng như những dịch vụ hỗ trợ hiện có tại Royal Marsden. Mô hình chăm sóc toàn diện hướng tới việc đồng hành với bệnh nhân không chỉ trong quá trình điều trị y khoa mà còn ở các khía cạnh thể chất, cảm xúc, tâm lý, xã hội và tinh thần.

Đối với Kate, đây là vấn đề mang tính cá nhân sâu sắc. Cô từng trải qua chính hành trình điều trị tại Royal Marsden trước khi thông báo vào đầu năm 2025 rằng mình đã thuyên giảm. Năm 2025, Kate và Thân vương William trở thành đồng bảo trợ của Royal Marsden NHS Foundation Trust.

“Đó là cách nhỏ bé của tôi để nói lời cảm ơn”

Trong cuộc trò chuyện với các nhân viên tại bệnh viện, Kate nhắc đến quãng thời gian cô từng nhận được sự chăm sóc tại đây. Cô gọi thử thách Three Peaks là “cách nhỏ bé của tôi để có thể trao lại và nói lời cảm ơn” với đội ngũ Royal Marsden. Kate nói cô từng nhận được sự chăm sóc tuyệt vời từ một tập thể rất lớn và cảm thấy vô cùng biết ơn trên phương diện cá nhân.

National Three Peaks Challenge mà Kate thực hiện hồi tháng 6 là một thử thách thể lực khắc nghiệt: chinh phục Ben Nevis ở Scotland, Scafell Pike ở Anh và Snowdon ở Wales trong vòng 24 giờ. Cô đã hoàn thành hành trình với quãng đường đi bộ khoảng 23 dặm và tổng độ cao leo lên hơn 10.000 feet.

Kate không thực hiện thử thách chỉ để chứng minh khả năng thể chất. Khi công bố hành trình, cô cho biết mình muốn dùng nó như một cơ hội để “khám phá cuộc sống sau chẩn đoán”, đồng thời nâng cao nhận thức về tác động sâu rộng của bệnh nghiêm trọng và tầm quan trọng của chăm sóc toàn diện.

Kate trò chuyện với bệnh nhân về một trong những phần khó khăn nhất của hành trình ung thư

Trong chuyến thăm, Kate dành thời gian trò chuyện với từng bệnh nhân. Một trong những cuộc trò chuyện khiến cô đặc biệt đồng cảm xoay quanh câu chuyện làm thế nào để nói với con cái về việc cha hoặc mẹ được chẩn đoán mắc ung thư.

Kate được cho là đã chia sẻ sự thấu hiểu với một bệnh nhân cũng đang phải đối mặt với câu hỏi khó khăn tương tự. Đây là một khía cạnh mà cô từng đề cập trong hành trình của chính mình: ung thư không chỉ tác động lên cơ thể người bệnh mà còn ảnh hưởng đến gia đình, các mối quan hệ và đời sống tinh thần của tất cả những người xung quanh.

Trong thông điệp sau khi hoàn thành Three Peaks Challenge, Kate từng viết rằng ung thư có thể tác động đến thể chất, cảm xúc, tâm lý và tinh thần, đồng thời những ảnh hưởng đó lan sang gia đình, tình bạn, công việc và cả những khoảng lặng riêng tư của mỗi người. Đó cũng chính là lý do cô đặc biệt quan tâm đến mô hình chăm sóc toàn diện tại Royal Marsden.

Một trung tâm mới sẽ giúp bệnh nhân được chăm sóc “toàn diện” hơn

Khoản tiền Kate gây quỹ sẽ hỗ trợ việc phát triển Centre for Holistic Wellbeing and Recovery tại Royal Marsden. Bên cạnh việc xây dựng trung tâm, nguồn quỹ còn được sử dụng cho nghiên cứu về cách những phương pháp hỗ trợ bổ sung có thể được kết hợp với điều trị lâm sàng để mang lại lợi ích tốt hơn cho người mắc ung thư trên toàn nước Anh.

Khái niệm “holistic care” mà Kate nhấn mạnh không có nghĩa thay thế điều trị ung thư bằng những phương pháp khác. Ngược lại, mục tiêu là đặt các hình thức hỗ trợ về thể chất, cảm xúc, dinh dưỡng, tâm lý và xã hội bên cạnh điều trị y khoa, giúp bệnh nhân có thêm sự hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị và phục hồi.

Đây cũng là điều Kate muốn thúc đẩy từ khi thực hiện Three Peaks Challenge. Cô từng kêu gọi mọi người nhìn nhận ung thư không chỉ như một căn bệnh tác động lên cơ thể, mà là trải nghiệm có thể làm thay đổi gần như mọi mặt trong cuộc sống của một người.





Kate đang biến trải nghiệm riêng thành một cách hỗ trợ những bệnh nhân khác

Điều đặc biệt trong chuyến trở lại Royal Marsden lần này nằm ở chỗ Kate không xuất hiện đơn thuần với tư cách một thành viên Hoàng gia đến thăm bệnh viện. Cô trở lại nơi từng chăm sóc mình, gặp những người đang trải qua hành trình tương tự và tận mắt nhìn thấy cách một nỗ lực cá nhân của cô có thể được chuyển thành nguồn lực dành cho những bệnh nhân khác.

Sau khi hoàn thành Three Peaks Challenge, Kate từng gửi thông điệp rằng mọi người đang đối mặt với ung thư không nên cảm thấy mình bị bỏ lại hoặc không được nhìn thấy, đồng thời nhấn mạnh rằng “Bạn không cô đơn”.

Giờ đây, khi trở lại Royal Marsden và chứng kiến kế hoạch về trung tâm chăm sóc toàn diện đang được triển khai, thông điệp ấy trở nên cụ thể hơn. Thử thách thể lực mà Kate thực hiện trong 24 giờ sẽ không chỉ dừng lại ở một thành tích cá nhân, mà có thể tiếp tục tạo ra tác động lâu dài đối với những người đang điều trị và phục hồi sau ung thư.

Với Kate, hành trình ấy có lẽ cũng mang một ý nghĩa riêng: Từ một bệnh nhân từng nhận được sự chăm sóc tại Royal Marsden, cô đang tìm cách trao lại điều gì đó cho những người sẽ bước qua cánh cửa bệnh viện này trong tương lai.